Få mer ut av hver løpetur

Å fokusere på «hvorfor», det vil si på formålet ditt med å løpe, er langt mer motiverende enn å bare tenke på hvor langt du løper eller hvor raskt du kommer dit, sier Bennett. Hver gang du løper – og dermed tjener det formålet – har du en grunn til å gratulere deg selv.



Å vite «hvorfor» er også nøkkelen til å utvikle din mentale utholdenhet – hvor mye du er villig til å gjennomgå for å nå et mål. Tross alt er din mentale utholdenhet like viktig musklene dine. Begge deler må jobbe for å presse grensene og holde deg gående når det begynner å bli slitsomt. Å minne deg selv på «hvorfor» du løper er en god måte å øke den indre styrken på.



Det viktigste er at løping med et formål kan gjøre det morsommere. «Løping skal minne deg om at du er vital og levende», sier Bennett. «Vi skal glede oss til å løpe – vi velger å gjøre det.» Det kan være hardt når du ser ned på den bittelille skjermen på GPS-klokken i ett sett.



Det betyr ikke at du trenger å glemme tallene helt. Bennetts forslag: «Prøv å legge til andre parametre for å måle suksessen av et løp.» Løp du opp den bratte bakken borti gaten din for første gang? Fikk du en god idé til et arbeidsprosjekt? Fikk du med deg en flott soloppgang? «Ingen av disse tingene har noe med hvor langt eller raskt du løp å gjøre,» sier Bennett, «men de er alle fantastiske, og det er det som er gevinsten du får fra å drive med løping.»