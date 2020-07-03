Hvordan få mer ut av hver løpetur
Bevegelse
Av Nike Running
Finn ut «hvorfor» du løper, så blir det lettere å fokusere på gledene i stedet for statistikken.
Løping handler om mer enn bare tall og beregninger. I denne artikkelen oppfordrer Coach Bennett deg til å tenke på hvorfor du løper. Hvis du fortløpende identifiserer «hvorfor», i stedet for å ha fullt fokus på tid og avstand, kan det hjelpe deg med å fokusere på gledene kontra statistikken, som igjen vil gi positiv motivasjon for neste løp, og neste, og neste. På den måten blir hvert løp til en liten seier uansett hva tallene sier – så kjør på!
Løpere har en tendens til å bedømme løpene ut ifra to parametere: hvor langt og hvor raskt. I dagens datastyrte samfunn kan alt fra de grunnleggende beregningene til VO2-maks og trinn-kadens deles med andre på sosiale medier. Men dette ensidige fokuset på tall rundt det å løpe kan faktisk ta bort litt av gleden fra sporten.
«Ofte feirer folk bare at de har gjennomført et konkurranseløp, en hard treningsøkt eller sitt lengste løp noensinne,» sier Chris Bennett , sjefstrener for Nike Running global. «Men jo bedre du blir, desto vanskeligere blir det å overgå deg selv – og hvis disse tingene er alt du baserer feiringen din på, kommer du ikke til å feire så mye når det har gått en stund.»
Hvis du i stedet gjør løpingen til mer enn bare den fysiske handlingen og alle tallene knyttet til det, sier Bennett at du vil gi deg selv muligheten til å oppleve at du lykkes, og du vil glede deg mer over sporten. Og den beste måten å gjøre det på: Finn ut «hvorfor» du løper.
«Men jo bedre du blir, desto vanskeligere blir det å overgå deg selv – og hvis disse tingene er alt du baserer feiringen din på, kommer du ikke til å feire så mye når det har gått en stund.»
Chris Bennett , Sjefstrener for Nike Running Global
Tenk på hvorfor du løper. Hjelper det deg med å få ut alt stresset etter en tøff arbeidsdag? Hjelper det deg med å jobbe deg gjennom problemer eller finne kreative løsninger? Er det ganske enkelt en sjanse til å komme seg ut i friluft og få litt sol på kroppen?
Å fokusere på «hvorfor», det vil si på formålet ditt med å løpe, er langt mer motiverende enn å bare tenke på hvor langt du løper eller hvor raskt du kommer dit, sier Bennett. Hver gang du løper – og dermed tjener det formålet – har du en grunn til å gratulere deg selv.
Å vite «hvorfor» er også nøkkelen til å utvikle din mentale utholdenhet – hvor mye du er villig til å gjennomgå for å nå et mål. Tross alt er din mentale utholdenhet like viktig musklene dine. Begge deler må jobbe for å presse grensene og holde deg gående når det begynner å bli slitsomt. Å minne deg selv på «hvorfor» du løper er en god måte å øke den indre styrken på.
Det viktigste er at løping med et formål kan gjøre det morsommere. «Løping skal minne deg om at du er vital og levende», sier Bennett. «Vi skal glede oss til å løpe – vi velger å gjøre det.» Det kan være hardt når du ser ned på den bittelille skjermen på GPS-klokken i ett sett.
Det betyr ikke at du må glemme tallene helt. Bennetts forslag: «Prøv å legge til andre parametre for å måle suksessen av et løp.» Løp du opp den bratte bakken borti gaten din for første gang? Fikk du en god idé til et arbeidsprosjekt? Fikk du med deg en flott soloppgang? «Ingen av disse tingene har noe med hvor langt eller raskt du løp å gjøre,» sier Bennett, «men de er alle fantastiske, og det er det som er gevinsten du får fra å drive med løping.»
Tre måter å løpe bedre
Nå som du vet hvorfor du løper, kan du bruke Coach Bennetts råd for å sørge for at kilometrene går din vei.
- Visualiser suksessen. Er hensikten med løpingen å mestre stress? Se for deg at du har fullført løpeturen og føler deg rolig, avslappet og spenstig. Løper du for å bli sprekere og sunnere? Tenk på formen din, pusten din og alt det gode du gjør for kropp og sinn med hvert trinn du tar.
- Snakk deg selv opp. Å si til deg selv at «du kan gjøre dette» føles kanskje litt teit, men positive meldinger kan overbevise hjernen og beina om at du har mer igjen å gi, enten du er på en vanlig løpetur eller det er konkurransedag.
- Finn komfort i det ukomfortable. Kanskje det regner ute, eller du løper gjennom en kupert del av løypa. I stedet for å ergre deg over motstanden, kan du heller tenke på hvordan utfordrende treningsforhold gjør deg til en bedre og mer allsidig løper. Etterpå kan du rose deg selv for å ha kommet deg gjennom den vanskelige strekningen. Det å være i stand til å løpe gjennom tøffe tider – enten du står overfor vanskeligheter under treningen eller i verden – er en bekreftelse på at arbeidet du har lagt ned har vært verdt det. Som Bennett uttrykker det, «Vi løper ikke så alt skal bli lettere, vi løper slik at vi kan ta på oss hardere og vanskeligere utfordringer.»
«Vi løper ikke så alt skal bli lettere, vi løper slik at vi kan ta på oss hardere og vanskeligere utfordringer.»
Chris Bennett , Sjefstrener for Nike Running Global