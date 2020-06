Hvordan få en takknemlig innstilling på livet

Det er menneskelig å sammenligne, og vi sammenligner oss hele tiden med andre. Vi er også opplært til, som samfunn, å alltid ville ha mer. Disse tankene kan være ødeleggende for takknemligheten. De hindrer oss i å være takknemlige for det vi har fått, og blokkerer tilgangen vår til det øyeblikket vi befinner oss i.



Realiteten er at de aller viktigste tingene i livet er gratis. Hvis du noen gang føler deg opprørt, frustrert, sint – som om du ikke har noe som helst å være takknemlig for – trekk pusten. Et dypt, oppmerksomt, bevisst åndedrag. Det kan være alt som trengs for å nullstille deg og få deg til å føle deg mer takknemlig.



For å utvikle en varig holdning av takknemlighet, skriv ned tre ting som gjør at du føler deg takknemlig, hver dag. Det trenger ikke være banebrytende ting! Kanskje det er en treningsøkt, et herlig måltid, eller en koselig gåtur med en person du er glad i. Å gjøre dette lille, daglige tiltaket, kan ha en utrolig effekt. Forskning har vist at personer som skriver ned tre ting de er takknemlige for, hver dag, vesentlig kan øke sitt generelle velbefinnende.



Når du tenker over det, så gir den forskningen absolutt mening. Det er vanskelig å være opprørt når du er i en takknemlig tilstand. Prøv å skrive en takknemlighetsdagbok for å fokusere oppmerksomheten din på det du har, i stedet for å fokusere på det du ikke har, og se hvor raskt du vil finne nye ting å være takknemlig for.