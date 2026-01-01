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Roze Air Max schoenen en sneakers

(9)
Nike Air Max Muse
Nike Air Max Muse Damesschoenen
Gerecyclede materialen
Nike Air Max Muse
Damesschoenen
€ 159,99
Nike Air Max Isla
Nike Air Max Isla Sandalen voor dames
Nike Air Max Isla
Sandalen voor dames
€ 99,99
Nike Air Max Moto 2K SE
Nike Air Max Moto 2K SE Damesschoenen
Bestseller
Nike Air Max Moto 2K SE
Damesschoenen
€ 139,99
Nike Air Max DN8 Be True By You
Nike Air Max DN8 Be True By You Customized schoenen
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Nike Air Max DN8 Be True By You
Customized schoenen
€ 209,99
Nike Air Max 90 By You
Nike Air Max 90 By You Custom schoenen voor dames
Customize
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Nike Air Max 90 By You
Custom schoenen voor dames
€ 169,99
Nike Air Max 97 By You
Nike Air Max 97 By You Custom damesschoenen
Customize
Customize
Nike Air Max 97 By You
Custom damesschoenen
€ 209,99
Nike Air Max 270 By You
Nike Air Max 270 By You Custom damesschoenen
Customize
Customize
Nike Air Max 270 By You
Custom damesschoenen
€ 179,99
Nike Air Max DN8 By You
Nike Air Max DN8 By You Custom damesschoenen
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Customize
Nike Air Max DN8 By You
Custom damesschoenen
€ 209,99
Nike Air Max Plus By You
Nike Air Max Plus By You Customized schoenen
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Nike Air Max Plus By You
Customized schoenen
€ 209,99

Nike Air Max roze sneakers en schoenen: stoere look met een zachte afwerking

Geef elke stap een extra boost met roze Nike Air Max schoenen. Wil je een persoonlijk record verbeteren of gewoon extra ondersteuning tijdens een dag in de stad? Wij hebben roze Air Max schoenen die erbij passen.


Elk paar schoenen heeft onze beroemde Nike Air units in de zool. Die worden samengedrukt als je je voeten neerzet, voor een ongeëvenaarde demping. Bij sommige schoenen zit deze slimme technologie op plekken die veel schokken moeten opvangen. Maar we hebben ook designs met een Air unit van de hiel tot de teen, voor maximaal comfort. Door deze innovatie loop je lichter dan ooit. Kies bijvoorbeeld voor Nike Air Max in felroze of voor een uniek design met contrasterende details. Op elke schoen staat de Nike Swoosh als teken van kwaliteit.


Heb jij altijd haast? Je roze Nike Air Max schoenen met elastische veters heb je in no time aan. En als je écht moet rennen, blijven je voeten fris en comfortabel door het ademende bovenwerk. Er zijn Nike Air Max in het roze met mesh inzetten voor maximale luchtcirculatie als de intensiteit toeneemt. Ondertussen geven de high-performance profielzolen je veel grip. Ook op natte of ongelijke ondergronden. Bovendien maken we onze schoenen van slijtvaste materialen, zodat ze heel lang meegaan.


Move To Zero is ons streven om Nike's CO2-uitstoot en afval tot nul te reduceren en zo de toekomst van de sport te helpen beschermen. Om mee te doen, kies je voor Nike Air Max in het roze met het label ‘Duurzame materialen’. Dit betekent dat we de schoenen hebben gemaakt met minstens 20% gerecycled materiaal. Denk aan duurzaam polyester uit oude plastic flessen, tapijten en visnetten die hierdoor niet op de afvalberg belanden.