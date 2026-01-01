Nike Air Max roze sneakers en schoenen: stoere look met een zachte afwerking
Geef elke stap een extra boost met roze Nike Air Max schoenen. Wil je een persoonlijk record verbeteren of gewoon extra ondersteuning tijdens een dag in de stad? Wij hebben roze Air Max schoenen die erbij passen.
Elk paar schoenen heeft onze beroemde Nike Air units in de zool. Die worden samengedrukt als je je voeten neerzet, voor een ongeëvenaarde demping. Bij sommige schoenen zit deze slimme technologie op plekken die veel schokken moeten opvangen. Maar we hebben ook designs met een Air unit van de hiel tot de teen, voor maximaal comfort. Door deze innovatie loop je lichter dan ooit. Kies bijvoorbeeld voor Nike Air Max in felroze of voor een uniek design met contrasterende details. Op elke schoen staat de Nike Swoosh als teken van kwaliteit.
Heb jij altijd haast? Je roze Nike Air Max schoenen met elastische veters heb je in no time aan. En als je écht moet rennen, blijven je voeten fris en comfortabel door het ademende bovenwerk. Er zijn Nike Air Max in het roze met mesh inzetten voor maximale luchtcirculatie als de intensiteit toeneemt. Ondertussen geven de high-performance profielzolen je veel grip. Ook op natte of ongelijke ondergronden. Bovendien maken we onze schoenen van slijtvaste materialen, zodat ze heel lang meegaan.
Move To Zero is ons streven om Nike's CO2-uitstoot en afval tot nul te reduceren en zo de toekomst van de sport te helpen beschermen. Om mee te doen, kies je voor Nike Air Max in het roze met het label ‘Duurzame materialen’. Dit betekent dat we de schoenen hebben gemaakt met minstens 20% gerecycled materiaal. Denk aan duurzaam polyester uit oude plastic flessen, tapijten en visnetten die hierdoor niet op de afvalberg belanden.