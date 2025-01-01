Pumas tenue 2023/2024: jouw drive is onze focus
Of je nu het veld op stapt of vanaf de tribune zit te juichen, een Nike Pumas tenue is ontworpen om je liefde voor het mooie spel te ondersteunen. We combineren geavanceerde technologie met een iconische stijl om onze Pumas UNAM tenues van wereldklasse te maken. Elk item is met precisie gemaakt om je prestaties op het veld te verbeteren. Denk daarbij aan ergonomische pasvormen, vochtafvoerende stoffen en ventilatiezones.
Maak je je klaar voor een intense wedstrijd? Kies dan voor onze nieuwe Pumas shirts met de innovatieve Nike Dri-FIT technologie. Deze voert zweet van de huid af, zodat het snel kan verdampen en jij koel en droog blijft. En als de temperatuur daalt, is een ritsjack met branding ideaal om warmte vast te houden. De verstelbare capuchon helpt je in alle omstandigheden droog te blijven, terwijl de elastische manchetten koude lucht buiten houden. De ruime pasvormen bieden comfort tijdens langdurig dragen, terwijl platte naden irritatie voorkomen.
We gebruiken precies de juiste kleuren en doordachte details om ervoor te zorgen dat jouw Pumas voetbalshirt overeenkomt met de shirts die je op tv ziet. Ze zijn voorzien van het clublogo en een gemerkt metalen lipje op de zoom als teken van echtheid, zodat je de Club Universidad Nacional, A.C., in stijl kunt supporten. Je vindt onze iconische Nike Swoosh er ook op, wat het een premium uitstraling geeft. En met de uit- en thuisshirts van Pumas maak je altijd deel uit van het team.
Klaar om mee te doen aan onze reis naar netto nul CO2-uitstoot en nul afval? Let op het label 'Duurzame materialen' in het hele assortiment. Dit geeft aan dat we gerecyclede stoffen hebben gebruikt om het kledingstuk te maken, zoals duurzaam garen gesponnen uit oude plastic flessen. Het maakt allemaal deel uit van het Nike Move to Zero initiatief – onze missie om de toekomst van onze speelplekken veilig te stellen.