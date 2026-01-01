Nike Factory Store Wertheim

Nike Factory Store Wertheim

Gesloten • Opent om 10:00

Almosenberg Unit 78-81

Wertheim Village

WERTHEIM, Baden-Wurttemberg, 97877, DE

+49 934 2966 4993

Routebeschrijving

Openingstijden

ma - za: 10:00 - 20:00
zo: Gesloten

Services

  • Nike cadeaubonnen

    Nike cadeaubonnen

    Deze store accepteert cadeaubonnen die in andere Nike Stores en op Nike.com zijn gekocht in je lokale valuta.

  • Retourzendingen voor Nike.com en Nike app

    Retourzendingen voor Nike.com en Nike app

    Deze store accepteert retourzendingen voor bestellingen via Nike.com of de Nike app.

  • Click & Collect

    Click & Collect

    Aankopen op nike.com kunnen in deze store worden opgehaald.

  • Nike Recycling & Donation

    Nike Recycling & Donation

    Recycling + Donation helps reduce waste by cleaning and donating or recycling used shoes and apparel. It’s how we make sure what’s already been worn lives on, even when you’re done wearing it. Conditions do apply.

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