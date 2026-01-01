Deze store accepteert cadeaubonnen die in andere Nike Stores en op Nike.com zijn gekocht in je lokale valuta.
Retourzendingen voor Nike.com en Nike app
Deze store accepteert retourzendingen voor bestellingen via Nike.com of de Nike app.
Click & Collect
Aankopen op nike.com kunnen in deze store worden opgehaald.
Nike Recycling & Donation
Recycling + Donation helps reduce waste by cleaning and donating or recycling used shoes and apparel. It’s how we make sure what’s already been worn lives on, even when you’re done wearing it. Conditions do apply.