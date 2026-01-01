Nike Store Monte Carlo (Partnered)

Nike Store Monte Carlo (Partnered)

Gesloten • Opent om 10:00

7 Ave. Saint-Charles

MONACO, Alpes-Maritimes, 98000, FR

00377 97 98 25 00

Routebeschrijving

Openingstijden

ma - do: 10:00 - 19:00
vr - za: 10:00 - 19:30
zo: Gesloten

Services

  • Informatie over retourneren

    Informatie over retourneren

    Deze store accepteert geen retourzendingen voor bestellingen via Nike.com of de Nike app.

  • Bra Fit van Nike Fit

    Bra Fit van Nike Fit

    De juiste pasvorm is essentieel. Kies de juiste bh en de juiste pasvorm voor al je favoriete activiteiten.

  • Nike Recyclen + Doneren

    Nike Recyclen + Doneren

    Recyclen + Doneren helpt afval te verminderen door gebruikte schoenen en kleding schoon te maken, waarna we ze doneren of recyclen. Dit is hoe we ervoor zorgen dat gedragen items een nieuw leven krijgen, zelfs als jij ze niet meer draagt. Er zijn algemene voorwaarden van toepassing.

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