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Bra Fit van Nike Fit
De juiste pasvorm is essentieel. Kies de juiste bh en de juiste pasvorm voor al je favoriete activiteiten.
Nike Recyclen + Doneren
Recyclen + Doneren helpt afval te verminderen door gebruikte schoenen en kleding schoon te maken, waarna we ze doneren of recyclen. Dit is hoe we ervoor zorgen dat gedragen items een nieuw leven krijgen, zelfs als jij ze niet meer draagt. Er zijn algemene voorwaarden van toepassing.