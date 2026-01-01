Terug naar zoekenNike Store Girne (Partnered)Gesloten • Opent om 09:30Naci Talat Cad.The Venue Plaza No: 4CAşağı Girne Merkez, Nicosia, 99410, CY+90 392 815 11 33RoutebeschrijvingOpeningstijdenma: 09:30 - 18:00di - za: 09:30 - 19:30zo: 11:00 - 18:00ServicesInformatie over retournerenDeze store accepteert geen retourzendingen voor bestellingen via Nike.com of de Nike app.Stores in de buurtStorebestandNike Store Lefkosa (Partnered)27 Yağmur Sok.Gönyeli Çemberi Lefkoşe, Nicosia, 99999, CYGesloten • Opent om 09:30Nike Store Nicosia Mall (Partnered)Nicosia Mall2 Madrid StreetNicosia, Nicosia, 2603, CYGesloten • Opent om 10:00Nike Store Mersin Forum (Partnered)Güvenevler Mahallesi Mersin Forum Avm.No: FF19/20 YenişehirMERSIN, Mersin, 33140, TRGesloten • Opent om 10:00