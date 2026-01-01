Terug naar zoekenNike Serdika Mall (Partnered)Gesloten • Opent om 10:0048 Sytniakovo Blvd.1505 SofiaSofia, 1505, BG359897000261RoutebeschrijvingOpeningstijdenma - zo: 10:00 - 22:00ServicesInformatie over retournerenDeze store accepteert geen retourzendingen voor bestellingen via Nike.com of de Nike app.Bra Fit van Nike FitDe juiste pasvorm is essentieel. Kies de juiste bh en de juiste pasvorm voor al je favoriete activiteiten.Stores in de buurtStorebestandNike Store Sofia Paradise Center (Partnered)100 Cherni Vrah Blvd - Paradise CenterSofia, 1407, BGGesloten • Opent om 08:00Nike Outlet Mladost (Partnered)Okolovrasten pat 265Sofia, BU, 1000, BGGesloten • Opent om 10:00Nike Store Plovdiv Mall (Partnered)8 Perushtitsa str.Plovdiv, 4002, BGGesloten • Opent om 08:00