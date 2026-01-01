Nike Serdika Mall (Partnered)

Nike Serdika Mall (Partnered)

Gesloten • Opent om 10:00

48 Sytniakovo Blvd.

1505 Sofia

Sofia, 1505, BG

359897000261

Routebeschrijving

Openingstijden

ma - zo: 10:00 - 22:00

Services

  • Informatie over retourneren

    Informatie over retourneren

    Deze store accepteert geen retourzendingen voor bestellingen via Nike.com of de Nike app.

  • Bra Fit van Nike Fit

    Bra Fit van Nike Fit

    De juiste pasvorm is essentieel. Kies de juiste bh en de juiste pasvorm voor al je favoriete activiteiten.

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