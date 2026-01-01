Terug naar zoekenNike Factory Store - West JordanOpen • Sluit om 21:00Jordan Landing3736 W Center Park Dr.#120West Jordan, UT, 84084-5534, US8012821269RoutebeschrijvingOpeningstijdenma - za: 10:00 - 21:00zo: 11:00 - 18:00ServicesBestelling ophalenKoop je favoriete stijlen online en haal ze op in de store.Makkelijk voor membersNieuwe members krijgen 15% korting op hun eerste aankoop in de store* plus alle exclusieve beloningen voor members. * Er zijn uitzonderingen van toepassing.Nike ExpertsOns team van specialisten geeft je advies over alles wat met sport en stijl te maken heeft.Zorgeloos shoppenZestig dagen zorgeloos uitproberen en retourneren zonder bon voor elk item dat je als member bij ons koopt.Shop Nike Factory SaleDe stijlen en kortingsacties die je in de Nike Factory Stores vindt, zijn nu ook online te vinden.Shop Nike Factory SaleStores in de buurtStorebestandNike Mountain View Village13348 Teal Ridge Way Suite N-140Riverton, UT, 84096-0000, USOpen • Sluit om 21:00Nike Factory Store - LehiOutlets at Traverse Mountain3700 N Cabelas Blvd STE 301Lehi, UT, 84043-3882, USOpen • Sluit om 20:00Nike Factory Store - Park CityJunction Commons6699 N Landmark Dr. #L-100Park City, UT, 84098-4529, USOpen • Sluit om 19:00