Nike Factory Store Sapporo Kitahiroshima

Nike Factory Store Sapporo Kitahiroshima

Gesloten • Opent om 10:00

大曲2-12-2

三井アウトレットパーク札幌北広島300

北広島市, 北海道, 061-1270, JP

+81 11 558 6453

Routebeschrijving

Openingstijden

ma - zo: 10:00 - 20:00

Services

  • Nike cadeaubonnen

    Nike cadeaubonnen

    Deze store accepteert cadeaubonnen die in andere Nike Stores en op Nike.com zijn gekocht in je lokale valuta.

  • Meer info

    Meer info

    Scan barcodes van producten met de Nike app voor extra maten en kleuren.

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