Terug naar zoekenNike Factory Store SandaGesloten • Opent om 10:00北区上津台7-3神戸三田プレミアムアウトレット910区画神戸市, 兵庫県, 651-1515, JP+81 78 983 3908RoutebeschrijvingOpeningstijdenma - zo: 10:00 - 20:00ServicesNike cadeaubonnenDeze store accepteert cadeaubonnen die in andere Nike Stores en op Nike.com zijn gekocht in je lokale valuta.Retourzendingen voor Nike.com en Nike appDeze store accepteert retourzendingen voor bestellingen via Nike.com of de Nike app.Meer infoScan barcodes van producten met de Nike app voor extra maten en kleuren.Stores in de buurtStorebestandNike Kobe Motomachi中央区三宮町3-3-2三宮Westビル1F神戸市, 兵庫県, 650-0021, JPGesloten • Opent om 10:00Nike Factory Store Kobe垂水区海岸通12-2三井アウトレットパークマリンピア神戸2390区画神戸市, 兵庫県, 655-0036, JPGesloten • Opent om 10:00Nike Expocity千里万博公園2-1ららぽ-とEXPOCITY1F吹田市, 大阪府, 565-0826, JPGesloten • Opent om 10:00