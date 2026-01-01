Nike Factory Store - Allen

Nike Factory Store - Allen

Open • Sluit om 21:00

Allen Premium Outlets

820 W Stacy Rd., Suite 356

Allen, TX, 75013-4921, US

9726784580

Routebeschrijving

Openingstijden

ma - do: 10:00 - 20:00
vr - za: 10:00 - 21:00
zo: 11:00 - 18:00

Services

  • Bestelling ophalen

    Bestelling ophalen

    Koop je favoriete stijlen online en haal ze op in de store.

  • Word member

    Word member

    Nieuwe members in de Nike app krijgen 15% korting op hun eerste aankoop in de store.

  • Nike Experts

    Nike Experts

    Ons team van specialisten geeft je advies over alles wat met sport en stijl te maken heeft.

  • Zorgeloos shoppen

    Zorgeloos shoppen

    Zestig dagen zorgeloos uitproberen en retourneren zonder bon voor elk item dat je als member bij ons koopt.

  • Shop Nike Factory Sale

    Shop Nike Factory Sale

    De stijlen en kortingsacties die je in de Nike Factory Stores vindt, zijn nu ook online te vinden.

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