Terug naar zoekenNike Discovery Mall (Partnered)Gesloten • Opent om 10:00Discovery MallKuwait City, Capital, 15005, KW+965 2291 3653RoutebeschrijvingOpeningstijdenma - zo: 10:00 - 22:00ServicesInformatie over retournerenDeze store accepteert geen retourzendingen voor bestellingen via Nike.com of de Nike app.Bra Fit van Nike FitDe juiste pasvorm is essentieel. Kies de juiste bh en de juiste pasvorm voor al je favoriete activiteiten.Stores in de buurtStorebestandNike Kuwait Airport (Partnered)Gazali ExpresswayKuwait International AirportKuwait City, Capital, 70052, KWGesloten • Opent om 10:00SSS Al Zahra (Partnered)Al Zahra, Hawalli GovernorateKuwait City, Capital, 47451, KWGesloten • Opent om 08:00NIKE STORE - KUWAIT CITY - 360 MALL360 MALL, 6TH ROAD, GROUND FLOOR, ZAHRA,Kuwait City, Kuwait, 13060, KWGesloten • Opent om 10:00