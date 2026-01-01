Terug naar zoekenNike Factory Store LiegeSluit binnenkort • Sluit om 19:00Chaussee de Tongres 269LIEGE, Wallonia, 4000, BE+32 04 366 13 28RoutebeschrijvingOpeningstijdenma - za: 09:30 - 19:00zo: GeslotenServicesRetourzendingen voor Nike.com en Nike appDeze store accepteert retourzendingen voor bestellingen via Nike.com of de Nike app.Sale 24/7Bespaar fors bij online aankopen.Shop hierNike cadeaubonnenDeze store accepteert cadeaubonnen die in andere Nike Stores en op Nike.com zijn gekocht in je lokale valuta.Stores in de buurtStorebestandNike Factory Store MaasmechelenMaasmechelen VillageZetellaan 100/ 26-27-28MAASMECHELEN, Flanders, 3630, BESluit binnenkort • Sluit om 19:00Nike Store Leuven (Partnered)BONDGENOTENLAAN 58LEUVEN, Brussels, 3000, BEGesloten • Gaat morgen open om 10:00Nike Factory Store RoermondStadsweide 36Roermond, Limburg, 6041TD, NLOpen • Sluit om 20:00