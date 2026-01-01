Nike Factory Store Liege

Nike Factory Store Liege

Sluit binnenkort • Sluit om 19:00

Chaussee de Tongres 269

LIEGE, Wallonia, 4000, BE

+32 04 366 13 28

Routebeschrijving

Openingstijden

ma - za: 09:30 - 19:00
zo: Gesloten

Services

  • Retourzendingen voor Nike.com en Nike app

    Retourzendingen voor Nike.com en Nike app

    Deze store accepteert retourzendingen voor bestellingen via Nike.com of de Nike app.

  • Sale 24/7

    Sale 24/7

    Bespaar fors bij online aankopen.

  • Nike cadeaubonnen

    Nike cadeaubonnen

    Deze store accepteert cadeaubonnen die in andere Nike Stores en op Nike.com zijn gekocht in je lokale valuta.

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