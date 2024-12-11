Trainen tijdens je menstruatie. Nooitgestelde vragen

De effecten van zwemmen, yoga en te veel bewegen tijdens je menstruatie
Welkom bij de Nooitgestelde vragen, waar je antwoord krijgt op al je vragen over hoe je je training kunt afstemmen op je menstruatiecyclus.
Er zijn veel vragen over wat je wel en niet kunt doen als je ongesteld bent, en hoe ouders hun kinderen kunnen helpen als ze daarover vragen stellen. Hieronder staan de antwoorden.
1) Kan ik yoga-inversies doen als ik ongesteld ben?
2) Kan ik zwemmen als ik ongesteld ben?
3) Kan ik mijn ongesteldheid wegtrainen?
1. Hoe zit het met yoga-inversies als ik ongesteld ben?
Is je lichaam ondersteboven houden tijdens je ongesteldheid een goed idee? Dat is een grote vraag in de yogawereld. Voor alle duidelijkheid: inversies zijn poses waarbij je baarmoeder zich in een volledig omgekeerde positie bevindt, zoals de hoofdstand, schouderstand, ploeg en het wiel. Laten we er eens goed naar kijken.
Kan het wel of niet?
Je hebt je yogaleraar tijdens de les misschien wel eens horen zeggen: "Als je ongesteld bent, moet je de kindhouding maar aannemen". Veel yogaleraren geloven dat inversies tijdens je ongesteldheid de natuurlijke stroming in het lichaam omdraaien. De reden hiervoor is dat ongesteldheid als apana wordt gezien in yoga (apana betekent dat de energie in je lichaam altijd van boven naar beneden stroomt) en dat is de natuurlijke manier om het lichaam te ontgiften.
Moet je inversies daarom vermijden? Vanuit een fysiologisch oogpunt zijn inversies geen probleem. Er is geen bewijs dat je inversies tijdens je ongesteldheid moet vermijden. Menstruatiebloed komt vrij door samentrekkingen van de baarmoeder. Ondersteboven staan onderbreekt of verandert je bloedstroom dus niet.
Maar het is misschien wel goed om rustig aan te doen. Zoals altijd moet je doen wat goed voelt voor je lichaam. De menstruatie verloopt voor iedereen anders en er is geen algemeen geldend antwoord op de vraag of je wel of geen inversies moet doen tijdens je ongesteldheid. Sommige mensen kunnen zich er licht in het hoofd door voelen, dus dan zijn inversies misschien niet zo prettig. Als je twijfelt, pas ze dan aan, of sla ze over en geniet van een langere kindhouding. Een paar dagen per maand niet ondersteboven staan, maken het verschil niet.
2. Kan ik zwemmen als ik ongesteld ben?
Ja, zeker weten. Ga lekker het water in. We leggen het je uit.
Bang zijn is niet zo gek
We snappen het, zwemmen tijdens je ongesteldheid klinkt eng. Als je zwaar bloedt, is de angst om door te lekken reëel. Maar je kunt best zwemmen in zwembaden, meren of de zee als je ongesteld bent. Het is een geruststellend idee dat als je in het ergste geval toch doorlekt in het water, het bloed snel verdund raakt in het water of geneutraliseerd wordt door de chemische behandeling die in zwembaden wordt gebruikt. Alsof er niets is gebeurd! Je menstruatie stopt weliswaar niet wanneer je zwemt, maar het gevoel van gewichtloos zijn en het strekken van je lichaam tijdens de zwemslagen kan heel fijn zijn om menstruatiekrampen te verlichten.
De juiste menstruatieproducten
Tampons, menstruatiecups, menstruatiebroekjes, maandverband — wat je ook kiest, je wilt je zelfverzekerd voelen en de zekerheid hebben dat je niet gaat doorlekken. Dus als je tampons gebruikt, kun je er het beste eentje kiezen met een hoog absorptievermogen. Al dat zwembadwater zorgt er immers voor dat de tampon minder goed bloed absorbeert. En na het zwemmen kun je hem het beste verwisselen.
Als menstruatiecups je ding zijn, moet je deze wassen en opnieuw inbrengen voordat je het water in gaat. Cups werken even goed als tampons en zouden tijdens het zwemmen op hun plek moeten blijven zitten. Goed nieuws voor fans van menstruatie-ondergoed: er zijn ook merken die een menstruatiebroekje hebben ontworpen dat je onder je zwemkleding kunt dragen. Als je maandverband gebruikt, moet je toch iets anders overwegen, want maandverband is niet geschikt voor in het water.
3. Kan overmatig trainen ervoor zorgen dat ik niet meer ongesteld word?
Je hebt vast wel eens gehoord dat iemand niet meer ongesteld werd door te veel trainen. Hoe zit dat?
Als je niet meer vloeit
Het is een misvatting dat niet meer ongesteld worden alleen door overmatig trainen komt. Als je voldoende eet om de intensiteit van je training aan te kunnen, krijg je niet te maken met deze onregelmatigheid. Uiteindelijk draait het om een verkeerde balans tussen de gebruikte energie en de genuttigde energie.
De frequentie en hevigheid van je ongesteldheid zeggen iets over wat er in je lichaam gebeurt. Als je superhard traint en een onregelmatige cyclus hebt, of zelfs helemaal niet meer ongesteld wordt, kan dat komen doordat je lichaam onvoldoende brandstof binnenkrijgt.
Het zit zo: als je niet voldoende eet of niet snel genoeg na je training eet, raakt je energiebalans in de war. Daardoor worden neuronen uitgeschakeld en worden er dus geen signalen meer verstuurd om de voortplantingshormonen aan te maken. Dat leidt tot een verstoring van de menstruatiecyclus en amenorroe: de afwezigheid van ten minste drie menstruele perioden. (Borrelt er nu een vage herinnering op uit je biologieles?)
Eet voldoende
Regelmatig eten, geen maaltijden overslaan en onbewerkt voedsel eten zijn de beste manieren om je energie op peil te houden. Noten, zaden, smoothies (boordevol eiwitten en goede vetten), haverrepen, bananen en hummus met groenten zijn allemaal prima tussendoortjes. En het toevoegen van volkorenproducten, zoete aardappelen, bonen en linzen aan je avondeten is ook goed voor je. Als je 's ochtends vroeg traint, neem dan pap als ontbijt en drink na je work-out een powersmoothie. Wat ook maar werkt voor jou, onthoud in ieder geval dat je lichaam nieuwe energie nodig heeft na een training.