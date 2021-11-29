3 manieren om wrijving te voorkomen tijdens je work-out

Het is een heerlijk gevoel om je in het zweet te werken en zoveel mogelijk reps te doen, zelfs als je je spieren voelt branden. Maar er is ook ander soort branderig gevoel, dat zo vervelend kan zijn dat je lichaamsbeweging misschien wel helemaal vermijdt (en de voordelen daardoor misloopt). Door een combinatie van wrijving en vocht kan huidirritatie (smetten) ontstaan. Dit prikt en het brandt en zorgt ervoor dat je huid rood en ruw wordt. Maar het goede nieuws is dat het een probleem is dat voorkomen kan worden.

Smetten van de huid komt meestal voor op lichaamsdelen die makkelijk tegen elkaar schuren, zoals dijen, oksels en liezen. Hoewel het vaker voorkomt bij mensen met overgewicht, kunnen lichamen in alle vormen en maten deze pijn ervaren, vooral tijdens het sporten en bij warm weer. Maar we hebben een paar tips voor je om irritatie door wrijving te verminderen of zelfs helemaal te voorkomen, zodat je weer kunt gaan hardlopen, fietsen en wandelen voor een gezondere lifestyle.