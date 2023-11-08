De moves? Check. De energie? Check. De outfits? CHECK.
Ontdek welke kleding danser Fleur Zwartkruis het zelfvertrouwen geeft om haar dansmoves te laten zien.
Ik ben Fleur, ik ben 15 jaar en ik dans.
Stijlvolle kleren helpen me om mezelf uit te drukken als ik dans. Ze geven me zelfvertrouwen en ik voel me erdoor verbonden met de danscultuur. Het is een onderdeel van de kunstvorm die ik beoefen.
Voor mij is het het belangrijkst dat mijn kleding uniek is en bij mijn persoonlijkheid past.
Ik zal jullie een aantal outfits laten zien waarin ik meteen zin krijg om te bewegen!
Ik ga de dansvloer het liefst op met een ruimvallende broek (de comfortabelste die ik kan vinden) en een T-shirt dat een vleugje vrouwelijkheid en stijl brengt.
Voor wat extra swag draag ik graag een trui over mijn outfit. En natuurlijk maak ik de look af met een paar Air Force 1's.
Als ik een look echt veel Fleur-flair wil geven, draag ik opvallende kleuren. En wat echt niet mag ontbreken: accessoires!
Naarmate ik ouder word, verandert mijn smaak. Ik merk dat ik me in bepaalde kleding meer op mijn gemak voel en in andere juist minder. En daar is niks mis mee. Ik vind het leuk om mijn eigen weg daarin te vinden en anders te zijn dan anderen. Ik wil vooral de versie van mezelf zijn die goed voelt.
Als je zelf een nieuwe stijl wilt uitproberen, raad ik aan om te beginnen met de sneakers. Want die ga je sowieso veel dragen, hoe je ook beweegt! Mijn favoriete sneakers zijn Dunks en Air Force 1's, maar iedereen is anders, dus doe vooral waar jij je goed bij voelt. 🫰
x Fleur