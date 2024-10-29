De nieuwe Nike x Jacquemus collectie bevat uitgesproken lifestyle- en sportswearitems.

Nike en Simon Porte Jacquemus, de beroemde Franse modeontwerper achter het merk Jacquemus, begonnen in 2022 samen te werken aan collecties.

De Nike x Jacquemus collectie voor de zomer van 2024, de derde gezamenlijke collectie, bestaat uit 10 verschillende lifestyleartikelen voor dames en heren.

Onder de sportswear en accessoires in de collectie zijn vernieuwde trainingspakken, T-shirts, opvallende bh's, lange rokken en Nike x Jacquemus Air Max 1 sneakers. Het kleurenpalet is rood, wit, blauw en zilver. Daarnaast is de Nike Le Swoosh handtas, die de vorm van een Swoosh heeft, verkrijgbaar in drie nieuwe kleuren.

De Nike x Jacquemus collectie voor de zomer van 2024 is op 10 juli gelanceerd op jacquemus.com en in de winkels van Jacquemus. Op 23 juli kwamen de Le Swoosh tas en Air Max 1 uit op SNKRS, en de kledingcollectie op Nike.com. Sinds 25 juli is de volledige collectie verkrijgbaar op Nike.com en bij geselecteerde retailers.

Wanneer de modehoofdstad van de wereld ook de locatie is van 's werelds grootste sporttoernooi, moeten zowel stijl als sport een hoofdrol spelen. In de zomer van 2024 werkte Nike samen met de beroemde Franse modeontwerper Simon Porte Jacquemus van het modemerk Jacquemus aan een nieuwe collectie, de derde tot dusver, die stukken bevat die mode en performance naadloos samenbrengen.

De samenwerking tussen Nike en Jacquemus begon in 2022, met een collectie sportkleding die was geïnspireerd op vintage Nike campagnes. Later kwamen ze met nieuwe items op de proppen, waaronder de Le Swoosh, een handtas in de vorm van het Nike logo. De opvallende designs van deze samenwerking zijn thuis in de stad, maar zouden ook niet misstaan in een museum.