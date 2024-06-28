De nieuwe superschoenen: Air technologie biedt atleten de ideale uitgangspositie
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De nieuwste superschoen-innovaties zorgen voor een voorsprong op de concurrentie in Parijs.
Vooruitlopend op de sportevenementen in Parijs en daarbuiten, komt Nike met de nieuwste updates over Air innovaties voor atleten, waaronder de Maxfly 2, Victory 2, G.T. Hustle en Mercurial. Deze revolutionaire schoenen zie je deze zomer aan de voeten van atleten uit de atletiek, het basketbal en het voetbal. Het werk van het Nike Sport Research Lab (NSRL) heeft geleid tot responsieve, lichte superschoenen die zorgen voor maximaal rendement en minimale inspanning, wat cruciaal is bij sportevenementen waar milliseconden het verschil kunnen maken.
Lees verder voor meer informatie over de nieuwste Air innovaties, voor zowel professionele als recreatieve sporters.
Maxfly 2 en de Victory 2
De Maxfly 2 is de track spike van Nike die is ontworpen voor sprinters die tussen de 100 en 400 meter lopen (maximaal één ronde op de baan). Net zoals de Maxfly 2 is de Victory 2 een andere innovatieve track spike die in Parijs te zien is. Hij is bedoeld voor middellangeafstandslopers die tussen de 800 en 1500 meter lopen.
Air Zoom technologie werd voor het eerst toegepast in track spikes in 2020. De nieuwe designs zijn ontworpen met een platter profiel en met meer aandacht voor stabilisatie, terwijl ze nog steeds de energieteruggave van Nike Air bieden. Zowel de Maxfly 2 als de Victory 2 combineren de kracht van een koolstofvezelplaat met de demping van Air Zoom. Nog voordat het design klaar was, liepen vijf Nike atleten wereldrecords met Victory 2 prototypes.
"Met de introductie van Air Zoom in de Maxfly en Victory beschikten atleten over spikes met demping die sommige mensen inspireerden om afstanden te proberen die ze daarvoor niet zouden lopen", zegt Emily Farina, hoofdonderzoeker bij de NSRL.
G.T. Hustle
Op het basketbalveld markeert de G.T. Hustle 3 de nieuwste innovatie op het gebied van basketbalsneakers, ontworpen voor maximale energieteruggave. Een nieuwe Air Zoom unit in de voorvoet is voorzien van een Air Zoom strobel om energieopslag en -teruggave te bevorderen. Het NSRL ontdekte dat spelers minder zuurstof verbruikten met de G.T. 3 dan bij dezelfde inspanning in de G.T. 2. Die energiebesparing kan elke atleet een flinke boost geven.
Bij het onderzoek voor de G.T. Hustle werd vanaf het begin uitgegaan van de feedback van vrouwelijke atleten, een unicum. "Dit is een krachtig verhaal over innoveren voor vrouwen. En dat betekent dus niet dat we een aparte schoen maken in een andere kleur", zegt Nike hoofdonderzoeker Elysia Davis. "Het gaat erom te luisteren naar de opvattingen van vrouwen over sport en de beschrijvende feedback die ze geven toe te passen. Op die manier maken we niet de beste basketbalschoen voor dames, maar de beste basketbalschoen, punt."
Mercurial
Innovaties in Air Zoom technologie hebben geleid tot de nieuwste Mercurial release om te voldoen aan de behoeften van Nike voetbalatleten. Voetballers wilden lage, stevige schoenen waarmee ze bliksemsnel schijnbewegingen kunnen maken, versnellen en stoppen. Een Air Zoom Strobel van 4 mm biedt energieteruggave zonder in te leveren op het design, terwijl de snelheidsvinnen onder de strobel de atleet meer grip geven. De Mercurial biedt 10% meer energieteruggave dan het vorige model. Dankzij het voorgevormde model en het unieke design van de plaat onder de voet van de 2024 Mercurial voelt de schoen aan als een verlengstuk van de voet, zodat atleten makkelijk schijnbewegingen kunnen maken en sprinten.
De Nike Maxfly 2 en Nike Victory 2 zijn in beperkte oplage verkrijgbaar op nike.com. De Nike G.T. Hustle 3 en Nike 2024 Air Zoom Mercurial zijn vanaf juli 2024 verkrijgbaar op nike.com en bij geselecteerde retailers.