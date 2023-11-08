Pasvormchecks met Fleur

Leer de moves met Fleur
Ik ben Fleur, ik ben 15 jaar en ik dans en zing. En ik vind dat jij dat ook moet doen.
Muziek is zo inspirerend. Er is geen gevoel zo goed als dat wanneer je erop begint te bewegen, slechte gevoelens van je afglijden en je je creativiteit de vrije loop laat.
Ik wil dat iedereen het plezier van dansen omarmt en voorgaat op de dansvloer. Dat is ook waar mijn nieuwe nummer, Footwork, over gaat.
Dus laten we dansen!
Doorloop samen met mij de stappen uit deze video om de moves voor Footwork te leren.
Ik heb een paar tips voor wie dansroutines wil leren, zodat je altijd vol enthousiasme danst, of je nu op een podium staat, dansbattles aangaat of gewoon losgaat in je slaapkamer.
👟 Blijf oefenen. Oefening baart kunst. Echt waar!
🗯️ Vraag je vrienden en familie wat er goed gaat en wat minder goed.
❤️🔥 Draag kleding waarin je je zelfverzekerd voelt.
🌸 Blijf positief! Dansen gaat om genieten van het moment.
Vergeet niet om me te taggen als je je moves op Footwork met de wereld deelt! Ik ben @fleurforreal op Instagram en TikTok.
En vergeet niet om plezier te maken.
x Fleur
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