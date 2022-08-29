Spelen begint bij jou

'Kids coachen: de kracht van spelen' is ontwikkeld om coaches te helpen spel en sport te combineren zodat fysieke activiteiten nog leuker en toegankelijker worden voor kids.

Kinderen zijn gemaakt om te spelen, en met de juiste coachingstools kan iedereen ze enthousiast maken om te sporten. Jij dus ook. 'Kids coachen: de kracht van spelen' is nu beschikbaar in de Nike Training Club app. In dit programma leer je hoe je kinderen motiveert met leuke spelletjes, uitdagingen en beweegskills. We hebben dit programma ontwikkeld in samenwerking met de Leeds Beckett University en ICOACHKIDS, een wereldwijde non-profitorganisatie die zich inzet voor sportonderwijs. Dit maakt allemaal deel uit van Nike's Made to Play doelstelling om kids in beweging te krijgen.

Wist je dat spelen een van de belangrijkste manieren is waarop we leren, socialiseren en onze verbeelding gebruiken? Wanneer we in onze jeugd worden gestimuleerd om te spelen, zorgt dit ons leven lang voor een betere mentale en fysieke gezondheid. Dit programma bestaat uit drie modules met alle tools die je nodig hebt om kids te helpen spelenderwijs in beweging te komen. Elke module bevat korte, educatieve video's over de kracht van spel en helpt coaches lessen op te bouwen met instructievideo's en tips van experts.