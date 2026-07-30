Hoe kies je de juiste Nike Fleece: jouw Studio Fleece gids
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Studio Fleece is verkrijgbaar in drie gewichten: licht, gemiddeld en zwaar. Zo kies je de juiste voor elk aspect van je levensstijl.
Belangrijkste punten
- Nike Studio Fleece voor dames is verkrijgbaar in drie gewichten: licht, gemiddeld en zwaar. Elk gewicht is gemaakt voor een ander niveau van warmte en activiteit.
- Alle drie de gewichten zijn verkrijgbaar in standaard- en oversized pasvormen.
- Studio Fleece sets zijn verkrijgbaar in alle drie de gewichten voor een gecoördineerde look van top tot teen.
- Voor dagelijkse laagjes, begin je met een licht of gemiddeld gewicht. Kies zwaar voor bedekking bij koud weer.
- Koud wassen in de wasmachine, drogen op lage temperatuur om de fleece zacht te houden en het materiaal te beschermen.
Wat is Nike Studio Fleece?
Nike Studio Fleece is een collectie fleece tops en broeken voor dames die gemaakt zijn voor comfort, veelzijdigheid en dagelijks draagplezier. De lijn omvat drie stofgewichten: licht, gemiddeld en zwaar, zodat je een laagjessysteem kunt samenstellen dat geschikt is voor je activiteitsniveau en het weer. Alle drie de gewichten hebben dezelfde consistente pasvorm in de hele collectie.
"Het was voor ons van cruciaal belang om ons zowel te richten op hoe het aanvoelt als op hoe het presteert", zegt Jill Gonzalez, Senior Manager of Product Line Management bij Nike. "Het ontwerpen van de stof en de afwerkingen om die zachte, zintuiglijke ervaring te bieden waar ze naar op zoek is, was ons ultieme doel."
Studio Sport (Dri-FIT en Therma-FIT fleece) maakt de collectie compleet voor atleten die prestatiegerichte materialen willen met hetzelfde gemakkelijke gevoel.
De drie gewichten van Nike Studio Fleece
Elk gewicht heeft een taak. Zo maak je een keuze.
Zwaar: maximale warmte en structuur
Als de temperatuur daalt, is de zware Studio Fleece je beste optie. Hij is stevig genoeg om op zichzelf te dragen of als laagje onder een trenchcoat voor een extra touch. Combineer het met een legging en je favoriete Nike schoenen voor een oversized hoodie-moment, of ga voor de set voor een comfortabele, gecoördineerde look.
Gemiddeld: evenwichtig comfort en flexibiliteit
Gemiddeld gewicht is de allrounder. Het is gestructureerd genoeg om als laagje te dragen, maar zacht genoeg om op zichzelf te dragen. Een fleece trui met rits, een joggingbroek en sneakers zijn ideaal voor boodschappen doen, een bezoekje aan de koffiebar of een rustige work-outdag.
Licht: ventilerend en gemakkelijk als laag te dragen
De lichte fleece is gemaakt voor beweging. Denk aan een cropped fleece over een bikeshorts of yogabroek, perfect voor warming-ups, cooling-downs of wanneer je iets wilt aantrekken tussen de sets. Het is ook je beste optie als laagje onder een zwaarder jack zonder extra volume.
Van top tot teen matchen is makkelijk met de sets van Nike Studio Fleece. De sets combineren een relaxte hoodie of trui met ronde hals met bijpassende joggingbroeken, verkrijgbaar in alle drie de gewichten.
Hoe moet een Nike Studio Fleece zitten?
Nike Studio Fleece valt normaal uit. Kies je gebruikelijke maat voor een standaardpasvorm. Voor een oversized of gelaagde look, wat gebruikelijk is bij zware stijlen, kun je een maat groter nemen. Als je fleece als tussenlaag onder een jack draagt, kies dan je normale maat om te voorkomen dat je te dik aankomt. De maten zijn hetzelfde voor alle drie de gewichten, dus als een medium past in licht, past het ook in zwaar.
"We hebben Studio Fleece benaderd als een balans tussen gemak en intentie: de pasvorm verfijnen om moeiteloos aan te voelen, terwijl elk detail, van de verhoudingen tot de kleinste afwerkingen, zorgvuldig is overwogen", zegt Claire Durfee, Lead Apparel Designer bij Nike.
Hoe draag je Nike Studio Fleece?
Studio Fleece is geschikt voor elk deel van je dag. Draag het naar de sportschool, combineer het als laagje voor boodschappen of trek het aan als je favoriete vrijetijdskledingstuk. Hier zijn een paar ideeën voor het stylen van elk gewicht.
Zware kwaliteit
- Oversized hoodie met een legging en boots
- Als laagje onder een trenchcoat voor een urban touch
- Volledige fleece set voor een makkelijke look van top tot teen
Medium Weight
- Fleece trui met rits, een joggingbroek en sneakers
- Laagjes voor de overgang tussen seizoenen
- Studio Fleece set voor een comfortabele, gecoördineerde look
Licht
- Cropped fleece met bikeshorts of yogabroek
- Warming-up- of cooling-down-laag in de sportschool
- Baselayer onder een waterbestendige buitenlaag op koude dagen
Hoe was je Nike Studio Fleece?
Om de Nike Studio Fleece was na was zacht te houden: koud wassen in de wasmachine op een zacht wasprogramma, het kledingstuk binnenstebuiten keren om het oppervlak van het materiaal te beschermen, geen wasverzachter gebruiken (deze kan de vezels bedekken en het ventilatie verminderen) en drogen in de droogtrommel op lage temperatuur of aan de lucht drogen. Niet rechtstreeks op de buitenkant van de fleece strijken.
Een Nike Studio Fleece kiezen: veelgestelde vragen
Wat is Nike Studio Fleece?
Nike Studio Fleece is de collectie sportswear voor dagelijks gebruik van Nike, met een reeks tops, broeken en sets die verkrijgbaar zijn in drie materiaalgewichten (licht, gemiddeld en zwaar) en gemaakt zijn voor trainingen, boodschappen doen en loungen. Alle drie de gewichten zijn verkrijgbaar in standaard- en oversized pasvormen.
Wat zijn de drie gewichten van Nike Studio Fleece?
Nike Studio Fleece is verkrijgbaar in licht (ventilerend, ideaal voor gelaagde kleding en warm-ups), gemiddeld (een balans tussen comfort en structuur voor de hele dag) en zwaar (maximale warmte en bedekking voor koudere omstandigheden).
Hoe moet een Nike Studio Fleece zitten?
Nike Studio Fleece biedt standaard- en oversized pasvormen in alle drie de gewichten. Als je fleece als laag onder een jack draagt, kies dan je normale maat zodat je extra volume vermijdt.
Maakt Nike Studio Fleece sets?
Je kunt sets van Nike Studio Fleece in alle drie de gewichten samenstellen door hoodies of shirts met ronde hals te combineren met een joggingbroek voor een comfortabele, gecoördineerde look.
Welke Studio Fleece kleurencombinaties zijn er beschikbaar?
De collectie bestaat uit meerdere kleurencombinaties, met als belangrijkste de stijlen Total Black en Birch Heather. Studio Fleece designs in Total Black zijn gemaakt met een verbeterd verfrecept dat vervaging helpt verminderen, waardoor elk kledingstuk trouw blijft aan zijn originele kleur.
Wat kan ik met een Nike Studio Fleece hoodie dragen?
Nike Studio Fleece hoodies passen goed bij joggingbroeken, leggings, bikeshorts en sneakers. Zware hoodies kunnen op natuurlijke wijze als laag onder een trenchcoat of over een baselayer worden gedragen. Lichte hoodies werken als bovenlaag over sportkleding of als baselayer onder een jack.
Is er een Nike fleece optie voor heren?
Ja. De Nike Solo Fleece lijn voor heren is verkrijgbaar met zowel tops als broeken en biedt een ruimvallende, gemoderniseerde pasvorm voor ultiem comfort.
Hoe was ik mijn Nike Studio Fleece?
Kan in de wasmachine (koud, zacht wasprogramma, binnenstebuiten) worden gewassen. Gebruik geen wasverzachter. Drogen in de droogtrommel op lage temperatuur of aan de lucht drogen. Niet rechtstreeks op het fleece oppervlak strijken.
Is Nike Studio Fleece warm genoeg voor de winter?
Zwaar Studio Fleece is geschikt voor koele tot koude omstandigheden. Voor zeer koude of natte winterdagen is het een betere optie om het onder een waterbestendige buitenlaag te dragen dan alleen op fleece te vertrouwen.
Valt Nike Studio Fleece normaal?
Ja. Nike Studio Fleece valt normaal uit in alle drie de gewichten. De maten zijn in de hele collectie hetzelfde, zodat je gewichten in dezelfde maat kunt combineren.
Wat is het verschil tussen Nike Dri-FIT Fleece en Studio Fleece?
Nike Dri-FIT Fleece (onderdeel van de Studio Sport lijn) is ontworpen met zweetafvoerende technologie, waardoor het de betere keuze is voor actieve trainingen en intensieve activiteiten. Studio Fleece is gemaakt voor comfort en om elke dag te dragen. Als je erin zweet, kies dan voor Dri-FIT. Als je het overal anders draagt, is Studio Fleece de beste keuze.
Wat is het verschil tussen Nike Tech Fleece en Studio Fleece?
Tech Fleece en Studio Fleece zijn gemaakt voor verschillende dingen.
Nike Tech Fleece maakt gebruik van dubbelzijdig spacermateriaal: glad aan de buitenkant, sponsachtig in de kern, om lichaamswarmte vast te houden zonder extra gewicht toe te voegen. Het heeft een aansluitend, atletisch design met kenmerkende details zoals gelijmde tape en technische ritsen. Hij is gemaakt voor woon-werkverkeer, reizen en actieve streetstyle-kleding: warmte die met je meebeweegt.
Nike Studio Fleece is een middelzware, geborstelde fleece van een katoenmix die in de eerste plaats is gemaakt voor comfort. Het is ontworpen voor activiteiten met een lage intensiteit, loungen en om elke dag casual te dragen.
Kortom: kies Tech Fleece als je onderweg strakke, lichte warmte wilt. Kies voor Studio Fleece als je het zo comfortabel mogelijk wilt hebben.