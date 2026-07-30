Hoe kies je de juiste Nike fleece: jouw Studio Fleece gids

Nike Studio Fleece is een collectie fleece tops en broeken voor dames die gemaakt zijn voor comfort, veelzijdigheid en dagelijks draagplezier. De lijn omvat drie stofgewichten: licht, gemiddeld en zwaar, zodat je een laagjessysteem kunt samenstellen dat geschikt is voor je activiteitsniveau en het weer. Alle drie de gewichten hebben dezelfde consistente pasvorm in de hele collectie.

"Het was voor ons van cruciaal belang om ons zowel te richten op hoe het aanvoelt als op hoe het presteert", zegt Jill Gonzalez, Senior Manager of Product Line Management bij Nike. "Het ontwerpen van de stof en de afwerkingen om die zachte, zintuiglijke ervaring te bieden waar ze naar op zoek is, was ons ultieme doel."

Studio Sport (Dri-FIT en Therma-FIT fleece) maakt de collectie compleet voor atleten die prestatiegerichte materialen willen met hetzelfde gemakkelijke gevoel.