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Laatste update: 10 juli 2023
Leestijd: 2 min.

DE MAESTRO OP HET MIDDENVELD

Ze is een strijder, een maestro op het middenveld die het tempo van het spel bepaalt. Wanneer Grace Geyoro de bal heeft, kan er van alles gebeuren. Lees verder voor meer over deze Franse krachtpatser.

Grace Geyoro: Het perfecte schot

Word net zo wendbaar

De Phantom Luna is ontworpen voor snelle, wendbare bewegingen. Dankzij deze schoen blijft Grace Geyoro altijd scherp en is ze iedereen op het middenveld de baas met haar typerende mix van creativiteit en kracht. Wat zou jij in de Phantom Luna kunnen doen?

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"Als middenvelder creëer ik graag kansen voor mijn medespelers. Maar ik sta ook graag zelf op de juiste plek om te scoren, het spel te verdelen en de bal rond te laten gaan."

Grace Geyoro: Het perfecte schot

Grace Geyoro
Het Franse vrouwenelftal

Grace Geyoro: Het perfecte schot

Allez les bleues!

Tijd voor Les Bleues om zich op het erepodium te laten zien! Moedig Grace en haar team aan in het tenue van het Franse nationale team van 2023.

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Grace Geyoro: Het perfecte schot

Work-out voor het hele lichaam

In deze krachttraining, geleid door Grace Geyoro en trainer Edwige Ahonto, krijg je een complete work-out voor je hele lichaam, met de nadruk op de armen. Nu beschikbaar in de Nike Training Club app.

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Voor het eerst gepubliceerd: 10 juli 2023