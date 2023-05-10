5 golfoutfits voor dames

5 golfoutfits die dames op de green kunnen dragen
Stylingtips
Versterk je spel in deze stijlvolle, praktische looks.
Wanneer je je voorbereidt op een dag op de baan, zijn leuke golfoutfits voor dames al goed voor de helft van het plezier.
Een krachtige drive en precies putten zijn een applaus waard, maar dat is nog meer het geval wanneer je een stijlvol golftenue draagt. En beginners voelen zich soms zelfverzekerder in een leuke golfoutfit. Want als je er goed uitziet, straal je uit dat je wilt winnen, toch?
Spoileralert: de beste golfoutfits bieden meer dan de look van een golfclub. Denk aan performancematerialen, stabiele schoenen, flexibele designs en accessoires zoals zonnekleppen en handschoenen. Maar het gaat niet alleen om persoonlijke stijl of voorkeur. Privébanen hanteren vaak strikte kledingvoorschriften, terwijl andere banen de ongeschreven regels uit de golfcultuur volgen en klassieke kleding met de uitstraling van activewear prefereren.
Geschikte golfoutfits voor dames benadrukken lengte en verfijning. Denk aan shorts, rokken, jurken en skorts, die boven de knie moeten vallen zonder micro of mini te zijn. Shirts met een kraag zijn de norm, en kunnen lange, korte of geen mouwen hebben. Alle bescheiden tops, golfhoodies of sweaters met een hoge halslijn zijn echter meestal toegestaan. Poeh, er zijn zoveel regels.
Omdat je met zoveel rekening moet houden (en je op het aantal slagen moet blijven letten) zijn hier vijf leuke golfoutfits voor dames. Win je volgende wedstrijd in een van deze outfits.
5 Nike golfoutfits voor dames
1.Een mouwloze polo + shorts + golfsneakers
De ultieme golfoutfit voor warm weer omvat altijd een mouwloze polo. Golfshorts voor dames zijn een klassieke en veilige keuze wanneer een rok niet bij de sfeer past. Materiaal is het belangrijkste punt om op te letten bij je keuze van deze kledingstukken. Kies items van ventilerend, vochtafvoerend materiaal waarin je comfortabel en geconcentreerd blijft. Moderne golfsneakers hebben een minimalistische afwerking met veel grip, van de tee tot de green. Vergeet je zonnebrand niet.
2.Lange mouwen + hoodie + broek
Een ronde van 18 holes bij koud weer is niet voor koukleumen. Bereid je voor door jezelf te kleden in een broek en warme laagjes, zoals een shirt met lange mouwen en een hoodie. Kies bijvoorbeeld voor windbestendig en waterafstotend materiaal. Doorgewinterde spelers weten hoe heftig felle wind over de green kan blazen.
3.Polo met korte mouwen + broek + jack
Tijdens een toernooi geeft een klassieke golfoutfit je de energie van een kampioen. Met een polo met korte mouwen zit je altijd goed. Dat geldt ook voor een broek met veel bewegingsvrijheid, wat samen een verfijnde combinatie maakt. Iedere ervaren speler weet uiteraard dat je niet zonder golfjack kunt voor je warming-ups of om warm te blijven tijdens putts bij fris weer.
4.Jurk + zonneklep + trui
Een golfjurk is tijdloos en hoort thuis in de garderobe van elke speler. Een effen jurk of een met een klassieke print (ruiten of strepen) is essentieel voor je birdies. Zo'n unieke outfit is heerlijk simpel. Pak je schoenen, handschoenen, klep en misschien een warm laagje met lange mouwen op frisse dagen. In deze outfit val je gegarandeerd op tussen al die polo's en khaki-broeken. Als je geen geschikte golfjurk kunt vinden, kun je gaan voor een veelzijdige trainingsjurk met een jack of sweatshirt als extra laagje.
5.Golfrok + polo + sneakers
Voor de ontluikende golfprof? Een geplooide golfrok en een polo zijn veelzijdige items die je in verschillende combinaties kunt dragen wanneer je garderobe (en vaardigheden) groter worden. Maak je look af met golfsneakers voor een frisse uitstraling en ondersteuning.
Tekst: Laura Lajiness Kaupke