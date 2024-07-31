De Giannis Freak 6 is de nieuwste eigen schoen van basketbalster Giannis

De roze, rode en witte 'Roses' kleurencombinatie voegen een unieke touch toe en vormen een eerbetoon aan de overleden vader van Giannis. De zwart-limoengroene 'Naija' kleurencombinatie weerspiegelt de energieke stijl en Nigeriaanse roots van de superbasketballer. De roze kleurencombinatie is geen verrassing, aangezien Giannis schoenen in die tint droeg tijdens de training met de Bucks om de geboorte van zijn dochter te vieren. Voor een extra dosis personalisatie is het woord 'Freak' op de onderkant van de buitenzolen bedrukt, ter ere van de bijnaam van Giannis.

Naast de Giannis Freak 6 introduceren Giannis Antetokounmpo en Nike een nieuw design van de Giannis Immortality 4, plus een nieuwe kledingcollectie, waaronder een Dri-FIT top met korte rits, jersey, joggingbroeken en shorts, en een klassiek Nike T-shirt. Vanaf 16 augustus zijn deze artikelen verkrijgbaar op nike.com en bij geselecteerde retailers, net als de Giannis Immortality 3 en Freak 5 sneakers.

Natuurlijk, 2,10 meter zijn met een reikwijdte van 2,20 meter kan je spel naar een hoger niveau tillen. Maar dat geldt ook voor deze stijlvolle en veelzijdige nieuwe sneakers. Je hoeft geen 'Greek Freak' of Griekse god te zijn.