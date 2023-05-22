Hatfield gebruikte dat 20e jubileum als een canvas en probeerde het levensverhaal van MJ te vertellen met zijn design. Meer dan 200 iconen werden in het bovenwerk verwerkt, waarbij elk symbool een fase vertegenwoordigde in het leven van Jordan, vanaf zijn kindertijd tot en met zijn ongeëvenaarde carrière. In de zijkant waren ook 69 putjes aangebracht, een weergave van de hoogste score van MJ in een wedstrijd ooit. Om een schoen te maken die als de autobiografie van een atleet als MJ leest, gooide Tinker alle remmen los. De AJ 20 is daar zeker een voorbeeld van.