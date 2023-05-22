Op 16 april 2003 speelde MJ zijn laatste NBA-wedstrijd in Philadelphia met de Washington Wizards, een wedstrijd die begon met een staande ovatie die wel drie minuten duurde. Hij vertrok in stijl met de AJ18, die gebaseerd was op verschillende oudere en gevierde modellen om de hele legendarische carrière van Jordan te omspannen. De AJ18 was weer gebaseerd op Italiaans design en sportauto's, met strakke racelijnen, details uit F1-racewagens en schoenen van coureurs en de verfijnde stiksels van chique Italiaanse schoenen.