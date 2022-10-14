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Ellen Ramasedi
De altijd actieve Ellen Ramasedi wist dat ze met hard werken en toewijding alles kon bereiken wat ze maar wilde. Lees hoe haar liefde voor verspringen, dansen en netbal haar nu inspireert om meisjes over de hele wereld te helpen te gaan sporten.
Ellen Ramasedi. Sportstec, Zuid-Afrikaans. Geboren: 16 februari 1989. Illustratie: Cecilia Puglesi.
Toen ze jong was, kon Ellen niet stilzitten. Ze speelde netbal, zat op dansles en trainde voor verspringen. Ellen was altijd in beweging! Op school was gym haar favoriete vak.
Ellen heeft lang gedacht dat ze de stoffige dagen op het verspringterrein zou moeten opgeven en haar heerlijk afmattende uren tijdens dansrepetities zou moeten inruilen voor een meer traditionele carrière zoals boekhouden. Maar naarmate ze ouder werd, ging ze op zoek naar manieren om haar passie ook na haar schooldiploma te blijven uitleven. Wat kon ze worden? Profsporter? Scheidsrechter? Sportjournalist?
"Dit ben jij. Met hard werken kun je alles bereiken wat je maar wilt."
Op een dag tijdens een netbalwedstrijd kreeg Ellen een goed idee. Ik kon andere meisjes helpen sport net zo leuk te vinden als ikzelf!
Ellen wist dat veel meisjes zenuwachtig worden van sport. Ze zijn bezorgd dat ze niet goed genoeg zijn. Ellen was ervan overtuigd dat ze meisjes via sport zelfvertrouwen kon geven. Ze besloot netbalcoach te worden.
Tijdens wedstrijden moedigde Ellen haar meisjes vanaf de zijlijn aan.
Goed gevangen! Mooie pass! riep ze wanneer haar atleten de netbalregels precies opvolgden. Ze sprintten over het veld, stopten wanneer ze de bal opvingen en mikten nauwkeurig om het volgende punt te scoren.
Na verloop van tijd ontdekten steeds meer meisjes dat ze goede sporters waren, net zoals hun coach Ellen. Ellen wilde niet dat haar belangrijke werk zou stoppen. Daarom sloot ze zich aan bij Sportstec, een liefdadigheidsinstelling die vrouwelijke atleten ondersteunt. Ellen ontwikkelt samen met docenten programma's voor lichamelijke opvoeding waarmee meisjes tot bloei komen.
Elke dag is ze trots op haar werk en trots op zichzelf omdat ze haar leven rond haar echte roeping heeft georganiseerd.