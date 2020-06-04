Het creëren van een effectief ondersteunend netwerk

Zie het maar als je eigen persoonlijke raad van bestuur: een groep mensen die jouw fitness- en gezondheidsdoelen ondersteunen. Ik raad je aan een team van vijf mensen samen te stellen, zodat je mensen hebt met verschillende kwaliteiten en op wie je kunt bouwen tijdens je ontwikkeling. In dit artikel vertel ik je hoe je kunt beginnen je netwerk vorm te geven.



Alle openbare bedrijven hebben een raad van bestuur, een groep mensen die de missie van een bedrijf ondersteunen en de voortgang van het bedrijf bewaken.



Jij kunt dezelfde ondersteuning krijgen in jouw ontwikkeling op het gebied van fitness en gezondheid, door je eigen persoonlijke raad van bestuur vorm te geven.



Het is simpel: als je jezelf omringt met mensen die je van je pad willen halen, is het moeilijker om je eigen pad te blijven volgen.



Ik raad je aan een team van vijf mensen samen te stellen. Op die manier heb je mensen met verschillende meningen en kwaliteiten en kun je ondersteund worden door verschillende mensen tijdens je ontwikkeling.