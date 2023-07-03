In samenwerking met Rebel Girls
Communitypartners
Nike ondersteunt mensen en gemeenschappen wereldwijd die meisjes proberen te helpen, zowel op het veld als daarbuiten.
Met de juiste ondersteuning is alles mogelijk
Coach María del Carmen Francisco Martínez maakt onderdeel uit van Proyecto Cantera, een non-profitorganisatie die kansarme meisjes helpt door middel van voetbal. Volgens haar is sport essentieel om meisjes hun doelen te laten bereiken. "Twijfel er nooit aan of je er wel bij hoort op het veld en vertrouw erop dat we als vrouwen kunnen opvallen in welke sport dan ook. Door middel van sporten leer je veel mensen kennen die je vrienden of mentoren kunnen worden. Je leert communiceren, conflicten oplossen, discipline, harder werken, samenwerken, leiderschap en nog veel meer." We proberen gemeenschappen als die van Proyecto Cantera zo goed mogelijk te ondersteunen, zodat de volgende generatie meisjes alles krijgt wat ze nodig hebben om te slagen, zowel op het veld als daarbuiten.
Europa
Voetbal is voor iedereen. Nike ondersteunt meerdere initiatieven in Europa die het leven van meisjes beter proberen te maken door middel van deze mooie sport. Van het creëren van een gemeenschapsruimte voor vluchtelingen, het helpen van kwetsbare en gemarginaliseerde kinderen in de samenleving tot het bieden van hard nodige scholing aan meisjes; wij proberen er te zijn voor gemeenschappen die een belangrijk verschil maken.
Rest van de wereld
We werken mee aan projecten over de hele wereld om meisjes mee te laten doen en kansen te geven om te groeien. Of het nu gaat om het bieden van mogelijkheden tot zelfexpressie door voetbal te combineren met poëzie, meisjes toegang te bieden tot sport of sportende vrouwen binnen de moslimgemeenschap te ondersteunen, er zijn wereldwijd zoveel fantastische initiatieven. En met de groeiende populariteit van voetbal in de rest van de wereld, blijven we deze groepen ondersteunen om ervoor te zorgen dat meisjes zich veilig, gezien en gelijkwaardig voelen.
Doe mee
Wil je ook je steentje bijdragen? Doe mee en help de toekomst van voetbal vorm te geven.