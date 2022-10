Er was eens een meisje genaamd Chaima. Op een dag volgde ze haar oudere broer toen hij naar taekwondo ging. Er zaten alleen maar jongens in de les, maar de leraar moedigde haar aan mee te doen. Dat was niet gemakkelijk. Bij taekwondo wordt er gestompt en getrapt en de negen jaar oude Chaima werd door de oudere, veel grotere jongens gemakkelijk tegen de mat gewerkt. Na de eerste dag kwam ze onder de blauwe plekken thuis. Maar ook vastbesloten om te leren terug te vechten.



Chaima was een verlegen kind. Ze groeide op in een arme, afgelegen buitenwijk in Noord-Frankrijk, waar ze veel tijd thuis doorbracht in de rust van haar slaapkamer. Maar toen ze eenmaal taekwondo had ontdekt, ging ze ook andere nieuwe sporten uitproberen, zoals handbal, gymnastiek en voetbal. Ze ontdekte hoe sterk en competitief ze kon zijn. Chaima won graag.