De negen beste cadeautips van Nike voor je broer

Shop je voor iemand die gek is op sneakers? Dan zit je met een nieuw paar Air Force 1's altijd goed. Deze tijdloze Nike schoenen zijn niet voor niets een streetwear-essential: ze bieden zachtheid en veerkrachtige demping in een fris, leren design.

Je broer heeft misschien al een paar Air Force 1's. In dat geval kun je kiezen voor een unieke kleur of de klassieke volledig witte stijl. Ga voor low-, mid- of high-tops, of een Air Force 1 boot.