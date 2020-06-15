Bowl met chiazaad en bessen

Hou het doordeweeks simpel en smakelijk. Begin je dag sterk met gevarieerde superfoods. Dit gemakkelijke recept zit vol energie en voedingsstoffen.



Chiazaden zijn klein maar krachtig: een bescheiden superfood vol voedingsstoffen waarmee je een run aankunt of energie opbouwt na een krachttraining. Maak vijf van deze vegan, natuurlijk zoete bowls met chia en bessen en bespaar van maandag tot en met vrijdag een kwartier op je ochtendritueel.