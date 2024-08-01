BGirl India: een brief aan mijn oudere ik

Een brief aan mijn oudere ik
Aflevering 1: BGirl India
Toekomstige India! 🫶
Hoe gaat het?
Er is zoveel dat ik wil vragen. Ik weet niet waar ik moet beginnen.
Oke dan... Hoe voelde het om Nederland te vertegenwoordigen? Hebben we van elke seconde genoten?
En reizen we net zoveel als we altijd wilden? Misschien gaan we zo beginnen aan een baanbrekende wedstrijd op een verbluffende plek terwijl we dit lezen…
Waar we ook zijn en om wat voor reden dan ook, één ding is zeker: onze vrienden en familie volgen ons op de voet (of in ieder geval via Insta).
Breaking is onze passie, maar niet ons hele leven. En dat is prima zo. Aanwezig zijn voor onszelf en de mensen van wie we houden is ook een prioriteit. Laat dat nooit veranderen.
Ik weet dat er soms zware momenten zijn: werk dat zich opstapelt, waanzinnig veel trainen, dat verpletterende gevoel wanneer we een gevecht verliezen. Wanneer dat zich opbouwt, kan het veel zijn.
Om het meteen maar te zeggen: hou vol.
We ruimen al zoveel obstakels uit de weg. Daardoor zijn we gegroeid. Ieder verlies maakt ons beter omdat we ons toestaan het verdriet te voelen (echt te voelen), weer opstaan en er nog harder tegenaan gaan.
Ik weet dat er soms zware momenten zijn: werk dat zich opstapelt, waanzinnig veel trainen, dat verpletterende gevoel wanneer we een gevecht verliezen. Wanneer dat zich opbouwt, kan het veel zijn.
Om het meteen maar te zeggen: hou vol.
We ruimen al zoveel obstakels uit de weg. Daardoor zijn we gegroeid. Ieder verlies maakt ons beter omdat we ons toestaan het verdriet te voelen (echt te voelen), weer opstaan en er nog harder tegenaan gaan.
Hou vast aan onze overtuiging dat een overwinning meer is dan winnen. Kies een belangrijk doel. Vier elke stap ernaartoe, hoe klein die stap ook is. Geniet van de chaos om dit alles uit te zoeken. Blijf proberen omdat het ons gelukkig maakt, meer dan wat dan ook. ❤️
Jaag de overwinning na zonder te concurreren met anderen. Op die manier winnen we altijd.
Ik kan niet wachten op wat op alles wat we nog gaan doen.
Je jongere ik,
B Girl India x