BGirl India: een brief aan mijn oudere ik

Hou vast aan onze overtuiging dat een overwinning meer is dan winnen. Kies een belangrijk doel. Vier elke stap ernaartoe, hoe klein die stap ook is. Geniet van de chaos om dit alles uit te zoeken. Blijf proberen omdat het ons gelukkig maakt, meer dan wat dan ook. ❤️



Jaag de overwinning na zonder te concurreren met anderen. Op die manier winnen we altijd.



Ik kan niet wachten op wat op alles wat we nog gaan doen.



Je jongere ik,

B Girl India x



