In aflevering twee van onze docuserie HOME praten we met Alphonso Davies. Ontdek hoe sport hem geholpen heeft om zijn plek te vinden. Al sinds zijn periode bij zijn eerste team in het Canadese Edmonton, maar ook nu hij speelt op het wereldpodium, wil hij een eind maken aan de labels en stigma's die worden gegeven aan ontheemde community's. Hij wil de volgende generatie inspireren om hun eigen toekomst te bepalen. "Je kunt geen label geven aan een toekomst die nog niet geschreven is." — Alphonso Davies.