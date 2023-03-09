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Laatste update: 9 maart 2023
Leestijd: 3 min.

Air Jordan collectie

Air Jordan 10

Origineel releasejaar (1994)
Ontwerper (TINKER HATFIELD)
Herkomst (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Kleurencombinatie (WIT / ZWART — LIGHT STEEL GREY)
Originele prijs ($ 125)
Stijlcode (130209-101)

Air Jordan 10

Origineel releasejaar (1994)
Ontwerper (TINKER HATFIELD)
Herkomst (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Kleurencombinatie (WIT / ZWART — LIGHT STEEL GREY)
Originele prijs ($ 125)
Stijlcode (130209-101)

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Terug met wat extra's

Zonder dat zelfs zijn grootste fans hiervan wisten, wilde Michael Jordan halverwege de jaren 90 graag nog iets afhandelen. Hoewel de Air Jordan 10 was ontworpen tijdens zijn afwezigheid binnen het basketbal, keerde MJ tijdens het seizoen van 1994-95 precies op tijd terug om de schoen op het veld te showen, met zijn tijdelijke nummer 45 pronkend op de zijkant.

Een stukje geschiedenis

Een nieuwe draai

De AJ 10, die oorspronkelijk was ontworpen als eerbetoon, was voorzien van Air demping over de hele lengte in de middenzool en flex-groeven voor extra grip op de buitenzool. En net als de vorige uitvoering van de schoen, leidde de innovatie van de AJ 10 tot superieure prestaties op het veld. Dit bewees Michael Jordan wel tijdens een aanval van 55 punten tijdens de eerste wedstrijd die hij weer speelde in New York City op 28 maart 1995, die inmiddels bekendstaat als de beruchte 'double nickel'-wedstrijd.

Kleurencombinaties

Voor het eerst gepubliceerd: 7 maart 2023