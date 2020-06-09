3 lunges voor sterke benen

Sterke benen zijn de motoren die je ondersteunen bij allerlei bewegingen en trainingen. Wij laten je drie verschillende lunges van Nike Master Trainer Kirsty Godso zien, die je helpen om nieuwe trainingsdoelen te bereiken.



Wil je sterke benen die je kunnen helpen bij runs, gewichtheffen en recreatieve sporten? Dan hebben we twee woorden voor je: voorwaartse lunges. Deze fundamentele lichaamsgewichtoefening versterkt je core, bilspieren, dijspieren, hamstrings, kuitspieren en de kleine spieren rond je knieën en enkels, en traint bovendien je flexibiliteit. Dat betekent dat je na verloop van tijd niet alleen je zwaardere trainingen aankunt, maar ook je evenwicht en stabiliteit verbetert, wat allerlei soorten bewegingen ten goede komt.



Wanneer je de richting, snelheid of explosiviteit van de voorwaartse lunge verandert, gebruik je extra spieren, profiteer je van de voordelen van cardio en geef je je benen een kracht die in elke sport van pas komt.



Weet je niet zeker hoe je dit moet aanpakken? Geen probleem. Deze variaties op de onderlichaamoefening van Nike Master Trainer Kirsty Godso trainen je lichaam op nieuwe manieren.