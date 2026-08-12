Vêtements pour ado et junior

Nike Miler
Nike Miler Veste de course déperlante pour ado
Matériaux recyclés
Nike Miler
Veste de course déperlante pour ado
54,99 €
Nike Mavn
Nike Mavn Legging taille haute pour fille
Nike Mavn
Legging taille haute pour fille
74,99 €
Nike Mavn
Nike Mavn Haut à manches longues côtelé Dri-FIT pour fille
Matériaux recyclés
Nike Mavn
Haut à manches longues côtelé Dri-FIT pour fille
44,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Survêtement Dri-FIT pour ado
Matériaux recyclés
Nike Sportswear
Survêtement Dri-FIT pour ado
59,99 €
Nike DNA
Nike DNA Short de basket 13 cm pour ado
Meilleure vente
Nike DNA
Short de basket 13 cm pour ado
39,99 €
Nike Sportswear All Day Play
Nike Sportswear All Day Play Doudoune ample Therma-FIT pour ado
+1
Meilleure vente
Nike Sportswear All Day Play
Doudoune ample Therma-FIT pour ado
84,99 €
Nike Sportswear Studio Fleece
Nike Sportswear Studio Fleece Sweat oversize à capuche et zip pour ado
+1
Nike Sportswear Studio Fleece
Sweat oversize à capuche et zip pour ado
44,99 €
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Sweat à capuche et zip pour ado
+4
Meilleure vente
Nike Sportswear Tech Fleece
Sweat à capuche et zip pour ado
79,99 €
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Pantalon de jogging pour ado
+5
Meilleure vente
Nike Sportswear Tech Fleece
Pantalon de jogging pour ado
69,99 €
Nike Pro
Nike Pro Legging pour ado (fille)
Matériaux recyclés
Nike Pro
Legging pour ado (fille)
44,99 €
Nike Challenger
Nike Challenger Short tissé pour pré-ado (garçon)
Matériaux recyclés
Nike Challenger
Short tissé pour pré-ado (garçon)
29,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear T-shirt oversize pour ado
Nike Sportswear
T-shirt oversize pour ado
22,99 €
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Pantalon de jogging pour fille
Nike Sportswear Tech Fleece
Pantalon de jogging pour fille
69,99 €
NikeCourt Dri-FIT Victory
NikeCourt Dri-FIT Victory Jupe de tennis pour Fille plus âgée
Matériaux recyclés
NikeCourt Dri-FIT Victory
Jupe de tennis pour Fille plus âgée
34,99 €
Nike Pro
Nike Pro Short pour fille
Meilleure vente
Nike Pro
Short pour fille
27,99 €
Nike One Fitted
Nike One Fitted Débardeur Dri-FIT pour ado (fille)
Matériaux recyclés
Nike One Fitted
Débardeur Dri-FIT pour ado (fille)
27,99 €
Inter Milan 2026/27 Stadium Domicile
Inter Milan 2026/27 Stadium Domicile Maillot de foot Replica Nike Dri-FIT pour ado
Personnaliser
Matériaux recyclés
Inter Milan 2026/27 Stadium Domicile
Maillot de foot Replica Nike Dri-FIT pour ado
84,99 €
Brésil Academy Pro
Brésil Academy Pro Short de foot Nike Dri-FIT pour ado
Matériaux recyclés
Brésil Academy Pro
Short de foot Nike Dri-FIT pour ado
29,99 €
Jordan
Jordan T-shirt Mint 10 pour ado
Jordan
T-shirt Mint 10 pour ado
27,99 €
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Short en molleton 13 cm pour ado
Nike Sportswear Club Fleece
Short en molleton 13 cm pour ado
34,99 €
Nike Pro
Nike Pro Haut à manches courtes Dri-FIT pour ado (garçon)
Matériaux recyclés
Nike Pro
Haut à manches courtes Dri-FIT pour ado (garçon)
32,99 €
Jordan
Jordan T-shirt Brooklyn Realtree pour pré-ado
Jordan
T-shirt Brooklyn Realtree pour pré-ado
24,99 €
Nike Sportswear Collection
Nike Sportswear Collection Pantalon en maille de polyester pour ado (garçon)
Matériaux recyclés
Nike Sportswear Collection
Pantalon en maille de polyester pour ado (garçon)
59,99 €
Nike x LEGO® Collection
Nike x LEGO® Collection Sweat à capuche pour ado
Nike x LEGO® Collection
Sweat à capuche pour ado
59,99 €

Vêtements pour ado et junior : pour le sport et le quotidien

Des cours d'EPS jusqu'en week-end, nos vêtements junior les accompagnent partout. Découvre des tenues adaptées à l'échauffement, la récupération et toutes les activités entre les deux : elles sont faciles à superposer, dans des tissus doux et des coupes qui libèrent le mouvement.


Découvre nos vêtements pour ados dotés de la technologie Nike Dri-FIT. Ce tissu renommé évacue la transpiration afin qu'elle sèche rapidement, ce qui favorise la fraîcheur et le confort. En cas de météo changeante, les finitions déperlantes protègent des petites pluies, et la protection anti-UV optimise la couvrance en plein air. D'autre part, les modèles Nike Tech Fleece légèrement chauffants ne les encombreront pas. Les matières Club Fleece et en molleton sont lisses à l'extérieur et douces à l'intérieur, ce qui les rend idéales au quotidien.


Chez Nike, nous savons que les vêtements pour ado doivent s'adapter à leurs envies. Nous proposons donc des coupes standard au look classique, des coupes oversize pour plus d'aisance, des pièces slim qui se superposent aisément et des pièces tissées résistantes. Les pantalons cargo, les pantalons de jogging à ourlet ouvert et les shorts d'entraînement donnent à leurs jambes l'espace nécessaire pour s'étirer, foncer et se détendre. Les sweats à capuche zippés et les vestes de survêtement s'adaptent facilement aux changements de température, d'un entraînement tôt le matin à une séance le soir. Envie de vêtements qui les accompagnent au-delà du sport ? Associe des pièces performantes et des basiques du quotidien pour aller en cours et se détendre. Des matières respirantes, des poches sécurisées, des poignets et chevilles côtelés et des ceintures ajustables rendent chaque tenue adaptable au quotidien.


Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone, et protéger le futur du sport. Pour nous rejoindre, choisis nos vêtements pour ado portant l'étiquette « Matières durables ». Les vêtements sont fabriqués avec au moins 50 % de matières recyclées. Notre polyester durable est tissé à partir de bouteilles en plastique, de tapis et de filets de pêche usagés et détournés de la décharge.