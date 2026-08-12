Vêtements pour ado et junior : pour le sport et le quotidien
Des cours d'EPS jusqu'en week-end, nos vêtements junior les accompagnent partout. Découvre des tenues adaptées à l'échauffement, la récupération et toutes les activités entre les deux : elles sont faciles à superposer, dans des tissus doux et des coupes qui libèrent le mouvement.
Découvre nos vêtements pour ados dotés de la technologie Nike Dri-FIT. Ce tissu renommé évacue la transpiration afin qu'elle sèche rapidement, ce qui favorise la fraîcheur et le confort. En cas de météo changeante, les finitions déperlantes protègent des petites pluies, et la protection anti-UV optimise la couvrance en plein air. D'autre part, les modèles Nike Tech Fleece légèrement chauffants ne les encombreront pas. Les matières Club Fleece et en molleton sont lisses à l'extérieur et douces à l'intérieur, ce qui les rend idéales au quotidien.
Chez Nike, nous savons que les vêtements pour ado doivent s'adapter à leurs envies. Nous proposons donc des coupes standard au look classique, des coupes oversize pour plus d'aisance, des pièces slim qui se superposent aisément et des pièces tissées résistantes. Les pantalons cargo, les pantalons de jogging à ourlet ouvert et les shorts d'entraînement donnent à leurs jambes l'espace nécessaire pour s'étirer, foncer et se détendre. Les sweats à capuche zippés et les vestes de survêtement s'adaptent facilement aux changements de température, d'un entraînement tôt le matin à une séance le soir. Envie de vêtements qui les accompagnent au-delà du sport ? Associe des pièces performantes et des basiques du quotidien pour aller en cours et se détendre. Des matières respirantes, des poches sécurisées, des poignets et chevilles côtelés et des ceintures ajustables rendent chaque tenue adaptable au quotidien.
Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone, et protéger le futur du sport. Pour nous rejoindre, choisis nos vêtements pour ado portant l'étiquette « Matières durables ». Les vêtements sont fabriqués avec au moins 50 % de matières recyclées. Notre polyester durable est tissé à partir de bouteilles en plastique, de tapis et de filets de pêche usagés et détournés de la décharge.