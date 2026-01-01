Baskets et chaussures P-6000 marron : le pouvoir du mouvement
Du vestiaire à la rue, nos chaussures P-6000 marron t'assurent un maximum de style sans effort. Elles s'inspirent de la silhouette emblématique et des performances exceptionnelles de nos baskets de running Pegasus du début des années 2000. L'amorti moelleux sous le pied garantit un confort incomparable, quelle que soit l'intensité des activités quotidiennes. Nos coloris naturels au look actuel sont faciles à porter. Et grâce à notre gamme de tailles pour homme, femme et enfant, chaque athlète peut trouver sa paire préférée.
Tu mérites des chaussures conçues pour tenir la distance. C'est pourquoi notre collection de baskets Nike P-6000 marron comprend des modèles fabriqués avec notre matériau CORDURA®. Sa surface résistante à l'abrasion protège tes sneakers des éraflures. Choisis les paires dotées d'empiècements superposés en daim et en cuir qui créent un effet texturé. Sur le dessus, des lacets élastiques permettent d'enfiler et d'enlever rapidement et facilement tes chaussures marron P-6000. Au niveau de la cheville, le col rembourré épouse la forme du pied pour un maintien sûr et sans frottements.
Tes baskets P-6000 marron offrent un soutien optimal pour te permettre de faire face à toutes les aventures de la journée. Nous avons ajouté de la mousse à la semelle de propreté pour absorber l'impact de chaque foulée et de chaque mouvement. Elle protège tes articulations des chocs, réduisant ainsi la fatigue et l'inconfort. Sous le pied, les semelles extérieures sont fabriquées en caoutchouc robuste afin de résister à l'action. Enfin, la semelle épaisse et adhérente t'assure une bonne stabilité sur un sol humide ou glissant.
Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone, et protéger le futur du sport. Pour nous rejoindre, choisis des chaussures de running Nike P-6000 marron portant la mention « Matières durables ». Elle signifie que les chaussures sont fabriquées avec au moins 20 % de matières recyclées. Notre polyester durable est tissé à partir de bouteilles en plastique, de tapis et de filets de pêche usagés et détournés de la décharge.