Brassières de sport Nike Alpha pour femme : le maintien qu'il vous faut
Dans une brassière de sport Nike Alpha, vous pouvez vous entraîner en toute confiance. Ces modèles proposent notre niveau de maintien le plus élevé, réduisent les rebonds et procurent une sensation de sécurité. Vous bénéficierez ainsi du confort et de la liberté nécessaires pour vous donner à fond. Les bonnets moulés créent des lignes lisses et flatteuses, tandis que les bandes larges sous la poitrine restent en place sans s'incruster dans la peau.
Quelle que soit votre passion sportive, vous allez transpirer pour atteindre votre plein potentiel. C'est pourquoi nos soutiens-gorge de sport Alpha intègrent notre tissu unique Nike Dri-FIT qui évacue l'humidité afin qu'elle sèche rapidement. Les empiècements perforés placés de façon stratégique augmentent la circulation de l'air dans les zones fortement sollicitées, tandis que les découpes dans le dos favorisent la respiration de votre corps.
Dans les grandes performances sportives, les petites choses font la différence, et c'est pourquoi nos brassières de sport Alpha comprennent des détails bien pensés, dont des bretelles réglables à l'avant afin que vous trouviez l'ajustement optimal sans vous tordre. Le dos ajustable permet de modifier le niveau de compression selon vos besoins. Vous vous habillez et vous déshabillez rapidement et confortablement grâce à ces modèles pratiques zippés à l'avant.
Pour préserver l’avenir de notre planète, nous devons tous faire un effort. C'est pourquoi nous avons lancé un programme à l'échelle de l'entreprise, Move to Zero de Nike, dont le but est de nous amener à zéro émission de carbone et zéro déchet nets. Dans le cadre de cet engagement, nous recyclons en moyenne un milliard de bouteilles en plastique par an, et les transformons en fils de première qualité pour nos vêtements. Rejoignez notre aventure en choisissant des brassières de sport Nike Alpha qui portent l'étiquette « Matières durables ».