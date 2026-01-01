Sweats à capuche et sweats blancs : conçus pour l'entraînement
Reste au chaud quand tu repousses tes limites grâce à nos sweatshirts blancs. Nos sweats à capuche blancs zippés te permettent d'adapter ta tenue à la météo. Quand les températures baissent, opte pour un sweat à capuche ou un sweat blanc isolant à enfiler. Les modèles dotés de poches pratiques te permettent de garder tes affaires essentielles à portée de main. D'autre part, les poignets et la taille élastiques préservent la chaleur de ton corps.
Nos sweats blancs unis sont disponibles dans diverses coupes et longueurs à privilégier en fonction de tes préférences. Les sweats à capuche légers et élégants sont parfaits pour t'entraîner en plein air ou pour un run matinal par temps frais. Quand tu te détends, nos modèles décontractés en Fleece doux sont parfaits. Tu cherches une tenue de sport qui a de l'allure ? Privilégie un sweat blanc court.
Chez Nike, nous pensons que les jeunes athlètes méritent de se perfectionner dans des équipements haute performance. C'est pourquoi nos sweats et hoodies blancs pour enfant intègrent les mêmes matières de qualité supérieure que nos collections pour adulte. Découvre des tissus en coton majoritaire qui permettent à la peau de respirer. Ils sont aussi extensibles afin de renforcer la liberté de mouvement dans toutes les directions. Les doublures en mesh respirant favorisent la circulation de l'air. Et notre Swoosh emblématique de Nike apporte une note premium.
Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone, et protéger le futur du sport. Pour nous rejoindre, choisis des sweats blancs portant l'étiquette « Matières durables ». Les vêtements sont fabriqués avec au moins 50 % de matières recyclées. Notre polyester durable est tissé à partir de bouteilles en plastique, de tapis et de filets de pêche usagés et détournés de la décharge.