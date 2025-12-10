  1. Nike Black Friday
    2. /
  2. Vêtements
    3. /
    4. /
  4. Brassières de sport

Brassières de Sport Nike Black Friday 2025

Nike Swoosh à maintien normal
Matériaux recyclés
Brassière de sport rembourrée pour femme
50 % de réduction
Maintien léger Nike Indy
Matériaux recyclés
Brassière de sport réglable rembourrée pour femme
50 % de réduction
Nike Alate High Support
Matériaux recyclés
Brassière de sport convertible et rembourrée pour femme
50 % de réduction
Nike Swoosh High Support
Matériaux recyclés
Brassière de sport réglable non rembourrée pour femme
50 % de réduction
Nike Zenvy Strappy
Matériaux recyclés
Brassière de sport rembourrée à maintien léger pour femme
50 % de réduction
Nike Swoosh Light Support
Dernières sorties
Brassière de sport non rembourrée pour Femme
50 % de réduction
Maintien léger Nike Indy
Matériaux recyclés
Brassière de sport réglable rembourrée pour femme (grande taille)
40 % de réduction
Nike One
Matériaux recyclés
Brassière de sport rembourrée à maintien léger pour femme
50 % de réduction
Nike Alate All U
Matériaux recyclés
Brassière de sport à maintien léger avec doublure légère et encolure en U pour femme
30 % de réduction
Nike Indy x NorBlack NorWhite
Matériaux recyclés
Brassière de sport imprimée et rembourrée à maintien léger pour Femme
30 % de réduction
Nike Pro Indy Plunge
Matériaux recyclés
Brassière de sport rembourrée à maintien normal pour femme
35 % de réduction
Nike Form
Matériaux recyclés
Brassière de sport triangle non rembourrée à maintien léger pour femme
25 % de réduction
Nike Zenvy
Matériaux recyclés
Brassière de sport à maintien léger avec doublure légère pour femme
24 % de réduction
Maintien supérieur Nike Indy
Matériaux recyclés
Brassière de sport réglable rembourrée pour femme
25 % de réduction

Brassières de sport Nike Black Friday 2025 : le maintien idéal

Bénéficie d'un maintien aux endroits stratégiques grâce à nos offres Nike Black Friday sur les brassières de sport. Leurs coutures lisses et silhouettes épurées t'assurent des tenues impeccables. Nos tissus doux, résistants et ultra-extensibles sont conçus pour un confort qui dure toute la journée. Nos soutiens-gorge de sport à col haut, plongeant et à bretelles présentent tous le Swoosh de Nike, gage de qualité exceptionnelle.


Nos vêtements s'adaptent à toi. Les modèles qui s'ajustent dans le dos te permettent de trouver l'ajustement parfait. Les coussinets amovibles te donnent la liberté de t'entraîner en toute confiance. Pour un max de protection, choisis une pièce dont les coussinets cousus restent en place quand tu t'étires, te penches et cours. Fais l'expérience d'un confort aérodynamique dans un débardeur facile à porter doté d'une brassière intégrée. Nous promos Nike Black Friday comprennent aussi des brassières à maintien supérieur qui te procurent la stabilité nécessaire pour tes entraînements de haute intensité, et une sensation de rebond minimale. Pour le yoga, sélectionne une brassière de sport à maintien léger qui accompagne tes mouvements.


Quand l'intensité monte, cherche les promotions Nike Black Friday sur les brassières de sport qui intègrent la technologie innovante Nike Dri-FIT. Ses fibres évacuent la transpiration afin qu'elle s'évapore rapidement. Certaines brassières de sport sont dotées d'empiècements respirants et perforés qui permettent à l'air de circuler : tu restes au frais et à l'aise. Nos matériaux flexibles t'offrent une liberté de mouvement absolue, sans se déformer.


Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet et zéro carbone. Pour nous rejoindre, choisis des offres Nike Black Friday sur les brassières de sport portant l'étiquette « Matières Durables ». Les vêtements sont fabriqués avec au moins 50 % de matières recyclées. Notre polyester durable est tissé à partir de bouteilles en plastique, de tapis et de filets de pêche usagés et détournés de la décharge.