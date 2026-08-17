Vêtements pour la rentrée scolaire et tenues d'EPS

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Nike Club Rules
Nike Club Rules Haut Oxford à manches longues pour homme
Matériaux recyclés
Nike Club Rules
Haut Oxford à manches longues pour homme
99,99 €
NikeCourt Heritage
NikeCourt Heritage Pantalon de tennis pour Homme
NikeCourt Heritage
Pantalon de tennis pour Homme
64,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Jupe-short pour ado (fille)
Matériaux recyclés
Nike Sportswear
Jupe-short pour ado (fille)
44,99 €
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Sweat à capuche et zip pour ado
+2
Meilleure vente
Nike Sportswear Tech Fleece
Sweat à capuche et zip pour ado
79,99 €
Nike Tech
Nike Tech Pantalon de jogging en tissu Fleece pour homme
Meilleure vente
Nike Tech
Pantalon de jogging en tissu Fleece pour homme
99,99 €
Nike Tech
Nike Tech Veste à zip en Fleece Windrunner pour homme
Meilleure vente
Nike Tech
Veste à zip en Fleece Windrunner pour homme
119,99 €
Nike Sportswear PrimaLoft®
Nike Sportswear PrimaLoft® Doudoune ample Therma-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Nike Sportswear PrimaLoft®
Doudoune ample Therma-FIT pour homme
149,99 €
Nike Studio Fleece Medium Weight
Nike Studio Fleece Medium Weight Sweat à capuche et zip oversize pour Femme
Matériaux recyclés
Nike Studio Fleece Medium Weight
Sweat à capuche et zip oversize pour Femme
69,99 €
Nike Studio Fleece Medium Weight
Nike Studio Fleece Medium Weight Sweat oversize à col ras-du-cou pour femme
+1
Matériaux recyclés
Nike Studio Fleece Medium Weight
Sweat oversize à col ras-du-cou pour femme
59,99 €
Nike One
Nike One Short 2-en-1 à taille mi-basse 8 cm Dri-FIT pour femme
Meilleure vente
Nike One
Short 2-en-1 à taille mi-basse 8 cm Dri-FIT pour femme
44,99 €
Nike Flow
Nike Flow Short de running 2-en-1 Dri-FIT taille haute pour femme
Matériaux recyclés
Nike Flow
Short de running 2-en-1 Dri-FIT taille haute pour femme
44,99 €
Nike Swift
Nike Swift Short de running 2-en-1 à taille mi-haute 8 cm Dri-FIT pour femme
Meilleure vente
Nike Swift
Short de running 2-en-1 à taille mi-haute 8 cm Dri-FIT pour femme
64,99 €
Nike One
Nike One Cycliste taille haute 20 cm pour femme
Meilleure vente
Nike One
Cycliste taille haute 20 cm pour femme
39,99 €
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club T-shirt pour homme
Nike Sportswear Club
T-shirt pour homme
24,99 €
Nike Dri-FIT
Nike Dri-FIT T-shirt de fitness pour homme
+1
Meilleure vente
Nike Dri-FIT
T-shirt de fitness pour homme
32,99 €
NikeCourt Dri-FIT
NikeCourt Dri-FIT Polo de tennis pour Homme
Matériaux recyclés
NikeCourt Dri-FIT
Polo de tennis pour Homme
44,99 €
Nike Unlimited
Nike Unlimited Short 2-en-1 Dri-FIT 18 cm pour homme
Matériaux recyclés
Nike Unlimited
Short 2-en-1 Dri-FIT 18 cm pour homme
69,99 €
Nike Unlimited
Nike Unlimited Short non doublé Dri-FIT 18 cm pour homme
Matériaux recyclés
Nike Unlimited
Short non doublé Dri-FIT 18 cm pour homme
59,99 €
Nike Everyday Plus « Rift »
Nike Everyday Plus « Rift » Chaussettes fendues légères
Nike Everyday Plus « Rift »
Chaussettes fendues légères
15,99 €
Nike Everyday Plus « Rift »
Nike Everyday Plus « Rift » Chaussettes mi-mollet fendues légères (1 paire)
Nike Everyday Plus « Rift »
Chaussettes mi-mollet fendues légères (1 paire)
15,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Legging long taille haute pour femme
Meilleure vente
Nike Pro Sculpt
Legging long taille haute pour femme
64,99 €
Nike One
Nike One Short 2-en-1 taille haute 8 cm Dri-FIT pour femme
Meilleure vente
Nike One
Short 2-en-1 taille haute 8 cm Dri-FIT pour femme
44,99 €
Nike One Seamless Front
Nike One Seamless Front Legging long taille haute pour femme
Meilleure vente
Nike One Seamless Front
Legging long taille haute pour femme
49,99 €
Maintien supérieur Nike Indy
Maintien supérieur Nike Indy Brassière de sport réglable rembourrée pour femme
Meilleure vente
Maintien supérieur Nike Indy
Brassière de sport réglable rembourrée pour femme
54,99 €
FC Barcelona 2026/27 Stadium Extérieur
FC Barcelona 2026/27 Stadium Extérieur Maillot de foot Replica Kobe Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
FC Barcelona 2026/27 Stadium Extérieur
Maillot de foot Replica Kobe Dri-FIT pour femme
109,99 €
Nike One
Nike One Short doublé à taille mi-basse 8 cm Dri-FIT pour femme
Meilleure vente
Nike One
Short doublé à taille mi-basse 8 cm Dri-FIT pour femme
39,99 €
Nike One
Nike One Legging 7/8 taille haute pour femme
Matériaux recyclés
Nike One
Legging 7/8 taille haute pour femme
49,99 €
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Legging 7/8 taille haute pour femme
Nike Pro Seamless
Legging 7/8 taille haute pour femme
54,99 €
Nike Tempo
Nike Tempo Legging de running 7/8 taille haute pour Femme
Meilleure vente
Nike Tempo
Legging de running 7/8 taille haute pour Femme
59,99 €
Nike Swift
Nike Swift Legging de running 7/8 taille haute avec poches pour femme
Matériaux recyclés
Nike Swift
Legging de running 7/8 taille haute avec poches pour femme
89,99 €
Nike Windrunner
Nike Windrunner Veste en denim oversize pour femme
Meilleure vente
Nike Windrunner
Veste en denim oversize pour femme
124,99 €
Nike One Classic
Nike One Classic Haut à manches courtes Dri-FIT pour femme
Meilleure vente
Nike One Classic
Haut à manches courtes Dri-FIT pour femme
34,99 €
Nike One Classic
Nike One Classic Débardeur Dri-FIT pour femme
Meilleure vente
Nike One Classic
Débardeur Dri-FIT pour femme
29,99 €
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Pantalon de jogging pour ado
+2
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Nike Sportswear Tech Fleece
Pantalon de jogging pour ado
69,99 €
Nike Tempo
Nike Tempo Haut à manches longues et demi-zip Dri-FIT pour pré-ado (fille)
Matériaux recyclés
Nike Tempo
Haut à manches longues et demi-zip Dri-FIT pour pré-ado (fille)
44,99 €
Nike Pro
Nike Pro Legging pour ado (fille)
Matériaux recyclés
Nike Pro
Legging pour ado (fille)
44,99 €
Nike Miler
Nike Miler Haut de running à manches courtes Dri-FIT pour enfant
Matériaux recyclés
Nike Miler
Haut de running à manches courtes Dri-FIT pour enfant
32,99 €
Nike Miler
Nike Miler Short de training Dri-FIT pour ado
+1
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Nike Miler
Short de training Dri-FIT pour ado
29,99 €
Nike Mavn
Nike Mavn Haut à manches longues et zip Dri-FIT pour fille
Nike Mavn
Haut à manches longues et zip Dri-FIT pour fille
69,99 €
Nike MAVN
Nike MAVN Débardeur en maille Dri-FIT pour fille
Matériaux recyclés
Nike MAVN
Débardeur en maille Dri-FIT pour fille
42,99 €
Nike Mavn
Nike Mavn Legging taille haute pour fille
Nike Mavn
Legging taille haute pour fille
74,99 €
Nike Everyday Lightweight
Nike Everyday Lightweight Chaussettes de training (3 paires)
Nike Everyday Lightweight
Chaussettes de training (3 paires)
15,99 €
Nike Swift
Nike Swift Jupe-short de running Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike Swift
Jupe-short de running Dri-FIT pour femme
74,99 €
Chelsea FC 2026/27 Stadium Extérieur
Chelsea FC 2026/27 Stadium Extérieur Maillot de foot Replica Nike Dri-FIT pour homme
Personnaliser
Matériaux recyclés
Chelsea FC 2026/27 Stadium Extérieur
Maillot de foot Replica Nike Dri-FIT pour homme
109,99 €
Nike Swift
Nike Swift Short de running ajusté taille haute avec poches 10 cm pour femme
Meilleure vente
Nike Swift
Short de running ajusté taille haute avec poches 10 cm pour femme
64,99 €
Chelsea FC 2026/27 Stadium Domicile
Chelsea FC 2026/27 Stadium Domicile Nike Dri-FIT Soccer Repica Jersey pour homme
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Matériaux recyclés
Chelsea FC 2026/27 Stadium Domicile
Nike Dri-FIT Soccer Repica Jersey pour homme
109,99 €
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Extérieur
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Extérieur Maillot de foot Replica Nike Dri-FIT pour homme
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Meilleure vente
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Extérieur
Maillot de foot Replica Nike Dri-FIT pour homme
109,99 €
Nike Pro
Nike Pro Hijab 2.0
Meilleure vente
Nike Pro
Hijab 2.0
39,99 €
FC Barcelona 2026/27 Stadium Extérieur
FC Barcelona 2026/27 Stadium Extérieur Maillot de foot Replica Kobe Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
FC Barcelona 2026/27 Stadium Extérieur
Maillot de foot Replica Kobe Dri-FIT pour femme
109,99 €
Nike One
Nike One Short doublé à taille mi-basse 8 cm Dri-FIT pour femme
Meilleure vente
Nike One
Short doublé à taille mi-basse 8 cm Dri-FIT pour femme
39,99 €
Nike One
Nike One Legging 7/8 taille haute pour femme
Matériaux recyclés
Nike One
Legging 7/8 taille haute pour femme
49,99 €
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Legging 7/8 taille haute pour femme
Nike Pro Seamless
Legging 7/8 taille haute pour femme
54,99 €
Nike Tempo
Nike Tempo Legging de running 7/8 taille haute pour Femme
Meilleure vente
Nike Tempo
Legging de running 7/8 taille haute pour Femme
59,99 €
Nike Swift
Nike Swift Legging de running 7/8 taille haute avec poches pour femme
Matériaux recyclés
Nike Swift
Legging de running 7/8 taille haute avec poches pour femme
89,99 €
Nike Windrunner
Nike Windrunner Veste en denim oversize pour femme
Meilleure vente
Nike Windrunner
Veste en denim oversize pour femme
124,99 €
Nike One Classic
Nike One Classic Haut à manches courtes Dri-FIT pour femme
Meilleure vente
Nike One Classic
Haut à manches courtes Dri-FIT pour femme
34,99 €
Nike One Classic
Nike One Classic Débardeur Dri-FIT pour femme
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Nike One Classic
Débardeur Dri-FIT pour femme
29,99 €
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Pantalon de jogging pour ado
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Meilleure vente
Nike Sportswear Tech Fleece
Pantalon de jogging pour ado
69,99 €
Nike Tempo
Nike Tempo Haut à manches longues et demi-zip Dri-FIT pour pré-ado (fille)
Matériaux recyclés
Nike Tempo
Haut à manches longues et demi-zip Dri-FIT pour pré-ado (fille)
44,99 €
Nike Pro
Nike Pro Legging pour ado (fille)
Matériaux recyclés
Nike Pro
Legging pour ado (fille)
44,99 €
Nike Miler
Nike Miler Haut de running à manches courtes Dri-FIT pour enfant
Matériaux recyclés
Nike Miler
Haut de running à manches courtes Dri-FIT pour enfant
32,99 €
Nike Miler
Nike Miler Short de training Dri-FIT pour ado
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Nike Miler
Short de training Dri-FIT pour ado
29,99 €
Nike Mavn
Nike Mavn Haut à manches longues et zip Dri-FIT pour fille
Nike Mavn
Haut à manches longues et zip Dri-FIT pour fille
69,99 €
Nike MAVN
Nike MAVN Débardeur en maille Dri-FIT pour fille
Matériaux recyclés
Nike MAVN
Débardeur en maille Dri-FIT pour fille
42,99 €
Nike Mavn
Nike Mavn Legging taille haute pour fille
Nike Mavn
Legging taille haute pour fille
74,99 €
Nike Everyday Lightweight
Nike Everyday Lightweight Chaussettes de training (3 paires)
Nike Everyday Lightweight
Chaussettes de training (3 paires)
15,99 €
Nike Swift
Nike Swift Jupe-short de running Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike Swift
Jupe-short de running Dri-FIT pour femme
74,99 €
Chelsea FC 2026/27 Stadium Extérieur
Chelsea FC 2026/27 Stadium Extérieur Maillot de foot Replica Nike Dri-FIT pour homme
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Chelsea FC 2026/27 Stadium Extérieur
Maillot de foot Replica Nike Dri-FIT pour homme
109,99 €
Nike Swift
Nike Swift Short de running ajusté taille haute avec poches 10 cm pour femme
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Nike Swift
Short de running ajusté taille haute avec poches 10 cm pour femme
64,99 €
Chelsea FC 2026/27 Stadium Domicile
Chelsea FC 2026/27 Stadium Domicile Nike Dri-FIT Soccer Repica Jersey pour homme
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Chelsea FC 2026/27 Stadium Domicile
Nike Dri-FIT Soccer Repica Jersey pour homme
109,99 €
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Extérieur
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Extérieur Maillot de foot Replica Nike Dri-FIT pour homme
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Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Extérieur
Maillot de foot Replica Nike Dri-FIT pour homme
109,99 €
Nike Pro
Nike Pro Hijab 2.0
Meilleure vente
Nike Pro
Hijab 2.0
39,99 €

Vêtements pour la rentrée : tout ce qu'il faut pour les enfants actifs

Garantis leur confort ce trimestre grâce à nos vêtements de rentrée performants pour les cours de sport et plus encore. Nos t-shirts blancs en matières qui évacuent la transpiration et sèchent rapidement leur permettent de rester au frais et à l'aise pendant les trainings intenses. Nos shorts d'EPS sont légers et respirants afin que rien ne les retienne quand ils cherchent à atteindre leurs objectifs. Par temps frais, opte pour des sweats à capuche doux et des pantalons de jogging à coupe ample en Fleece brossé confortable.


Des vêtements qui donnent de l'assurance


Chez Nike, nous pensons que tous les enfants méritent de faire du sport, des jeunes athlètes aux débutants de la raquette. Nos vêtements d'école facilitent les cours d'EPS, les séances d'entraînement et tout le reste. Les jeunes stars de l'athlétisme vont adorer nos débardeurs et leggings encore plus extensibles qui optimisent la sensation de maintien et de sécurité. Nos leggings taille haute en matières extensibles sont résistants, de façon à offrir une couverture à toute épreuve. Nos brassières de sport junior, douces et confortables, procurent aux filles le maintien et la confiance dont elles ont besoin pour se donner à fond et atteindre leur plein potentiel.


Des vêtements de sport innovants et frais


Nous nous y connaissons en tenues de sport pour enfant. Chez Nike, tu trouveras des vêtements essentiels pour la rentrée dotés de finitions innovantes qui aident à réguler la chaleur corporelle. Sélectionne des hauts, shorts et leggings de training qui intègrent la technologie Nike Dri-FIT. Ce tissu tant apprécié évacue la transpiration afin qu'elle sèche plus vite, ce qui permet aux enfants de rester au sec et à l'aise. Par temps froid, nos pantalons de jogging et sweats à capuche en jersey brossé gardent les enfants bien au chaud, sur le terrain et partout ailleurs.


Des vêtements d'extérieur performants au quotidien


Les habits d'école Nike réconcilient confort et style. Ainsi, les hauts de survêtement pensés pour la superposition sont confortables grâce à des coupes spacieuses au niveau de la poitrine et des manches, tandis que les pièces en maille douce procurent de la chaleur sans encombrer. Nos vestes légères conçues pour la pluie sont dotées de finitions déperlantes qui les gardent au sec sur le terrain et sur leur vélo. Découvre des vêtements d'extérieur équipés de la technologie Nike Therma-FIT qui aide à gérer la chaleur naturelle du corps des enfants et les préserve du froid quand les températures chutent.


Jouer dans les règles avec allure


Tous les athlètes doivent respecter les règles. C'est pourquoi notre sélection de tenues d'école pour la rentrée comprend des modèles élégants dans des coloris variés. Les écussons noirs sur fond noir permettent aux futures stars du sport d'afficher le Swoosh intemporel emblématique de Nike avec discrétion. Les tissus haut de gamme et les finitions innovantes sont également au rendez-vous et garantissent liberté de mouvement et confort.


Veiller sur la planète


Chez Nike, la sauvegarde de la planète est au programme. Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone, et protéger le futur du sport. Pour nous rejoindre, choisis des vêtements pour la rentrée portant l'étiquette « Matières Durables ». Cela signifie que les vêtements sont fabriqués avec au moins 50 % de matières recyclées. Notre polyester durable est tissé à partir de bouteilles en plastique, de tapis et de filets de pêche usagés et détournés de la décharge.