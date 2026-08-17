Vêtements pour la rentrée : tout ce qu'il faut pour les enfants actifs
Garantis leur confort ce trimestre grâce à nos vêtements de rentrée performants pour les cours de sport et plus encore. Nos t-shirts blancs en matières qui évacuent la transpiration et sèchent rapidement leur permettent de rester au frais et à l'aise pendant les trainings intenses. Nos shorts d'EPS sont légers et respirants afin que rien ne les retienne quand ils cherchent à atteindre leurs objectifs. Par temps frais, opte pour des sweats à capuche doux et des pantalons de jogging à coupe ample en Fleece brossé confortable.
Des vêtements qui donnent de l'assurance
Chez Nike, nous pensons que tous les enfants méritent de faire du sport, des jeunes athlètes aux débutants de la raquette. Nos vêtements d'école facilitent les cours d'EPS, les séances d'entraînement et tout le reste. Les jeunes stars de l'athlétisme vont adorer nos débardeurs et leggings encore plus extensibles qui optimisent la sensation de maintien et de sécurité. Nos leggings taille haute en matières extensibles sont résistants, de façon à offrir une couverture à toute épreuve. Nos brassières de sport junior, douces et confortables, procurent aux filles le maintien et la confiance dont elles ont besoin pour se donner à fond et atteindre leur plein potentiel.
Des vêtements de sport innovants et frais
Nous nous y connaissons en tenues de sport pour enfant. Chez Nike, tu trouveras des vêtements essentiels pour la rentrée dotés de finitions innovantes qui aident à réguler la chaleur corporelle. Sélectionne des hauts, shorts et leggings de training qui intègrent la technologie Nike Dri-FIT. Ce tissu tant apprécié évacue la transpiration afin qu'elle sèche plus vite, ce qui permet aux enfants de rester au sec et à l'aise. Par temps froid, nos pantalons de jogging et sweats à capuche en jersey brossé gardent les enfants bien au chaud, sur le terrain et partout ailleurs.
Des vêtements d'extérieur performants au quotidien
Les habits d'école Nike réconcilient confort et style. Ainsi, les hauts de survêtement pensés pour la superposition sont confortables grâce à des coupes spacieuses au niveau de la poitrine et des manches, tandis que les pièces en maille douce procurent de la chaleur sans encombrer. Nos vestes légères conçues pour la pluie sont dotées de finitions déperlantes qui les gardent au sec sur le terrain et sur leur vélo. Découvre des vêtements d'extérieur équipés de la technologie Nike Therma-FIT qui aide à gérer la chaleur naturelle du corps des enfants et les préserve du froid quand les températures chutent.
Jouer dans les règles avec allure
Tous les athlètes doivent respecter les règles. C'est pourquoi notre sélection de tenues d'école pour la rentrée comprend des modèles élégants dans des coloris variés. Les écussons noirs sur fond noir permettent aux futures stars du sport d'afficher le Swoosh intemporel emblématique de Nike avec discrétion. Les tissus haut de gamme et les finitions innovantes sont également au rendez-vous et garantissent liberté de mouvement et confort.
Veiller sur la planète
Chez Nike, la sauvegarde de la planète est au programme. Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone, et protéger le futur du sport. Pour nous rejoindre, choisis des vêtements pour la rentrée portant l'étiquette « Matières Durables ». Cela signifie que les vêtements sont fabriqués avec au moins 50 % de matières recyclées. Notre polyester durable est tissé à partir de bouteilles en plastique, de tapis et de filets de pêche usagés et détournés de la décharge.