Baskets d'EPS et chaussures pour la rentrée

Nike Tennis Classic
Nike Tennis Classic Chaussure pour homme
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Nike P-6000 SE
Nike P-6000 SE Chaussure pour homme
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Nike Air Max 90
Nike Air Max 90 Chaussure pour homme
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Nike Air Force 1
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Nike Air Max Plus
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Nike P-6000
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Nike Air Max Moto 2K
Nike Air Max Moto 2K Chaussure pour femme avec motifs réfléchissants
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Nike Air Max Plus
Nike Air Max Plus Chaussure pour homme
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Nike P-6000
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Nike Air Rift
Nike Air Rift Chaussure pour femme
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Nike Court Borough Low Recraft
Nike Court Borough Low Recraft Chaussure pour ado
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Nike Air Force 1 '07 LV8
Nike Air Force 1 '07 LV8 Chaussure pour homme
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Nike Mercurial Superfly 11 Elite
Nike Mercurial Superfly 11 Elite Chaussure de foot basse à crampons pour terrain sec
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Chaussure de foot basse à crampons pour terrain sec
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Nike Air Force 1 '07
Nike Air Force 1 '07 Chaussure pour Homme
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Nike P-6000
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Nike Air Max Plus 3
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Nike Mercurial Vapor 17 Elite
Nike Mercurial Vapor 17 Elite Chaussure de foot basse à crampons pour terrain sec
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Chaussure de foot basse à crampons pour terrain sec
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Nike P-6000
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Nike V5 RNR
Nike V5 RNR Chaussure pour femme avec motifs réfléchissants
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Nike Air Force 1 '07 EasyOn
Nike Air Force 1 '07 EasyOn Chaussure pour femme
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Nike Air Max 90
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Nike Air Force 1 '07
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Nike Initiator
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Nike Vomero 18
Nike Vomero 18 Chaussure de running sur route pour ado
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Nike Air Max 95 SE
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Nike Vomero 18
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Nike Force 1 Low
Nike Force 1 Low Chaussure pour enfant
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Nike Shox TL
Nike Shox TL Chaussure pour femme
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Nike Vomero Plus
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Jordan Spizike Low
Jordan Spizike Low Chaussure pour homme
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Nike Zoom Skylon 11
Nike Zoom Skylon 11 Chaussure pour femme
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Nike Air Force 1 '07
Nike Air Force 1 '07 Chaussure pour homme
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Air Jordan 1 Mid
Air Jordan 1 Mid Chaussure pour ado
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Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy "Kylian Mbappé"
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy "Kylian Mbappé" Chaussure de foot montante pour surface synthétique pour pré-ado
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Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy "Kylian Mbappé"
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Nike Vomero 18
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Nike Dunk Low
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Nike Mind 001
Nike Mind 001 Mules d'avant-match pour homme
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Nike Air Force 1 Retro Premium
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Nike Cortez Textile
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Nike Mind 002
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Nike Dunk Low Retro
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Chaussures d'EPS et baskets d'école : bien commencer leur parcours sportif

Besoin de chaussures d'école qui tiendront jusqu'à la fin de l'année scolaire ? Nous fabriquons nos modèles pour qu'ils s'adaptent à leurs tenues : les paires entièrement noires avec un logo ton sur ton sont un choix judicieux et pratique pour les trajets jusqu'à l'école et les journées en classe. Quand vient l'heure de se dépenser, nos baskets dotées de semelles non marquantes sont parfaites pour les cours d'EPS et l'entraînement au gymnase.


Les articulations et les muscles des enfants ont besoin d'un maintien optimal. C'est pourquoi nous avons conçu nos chaussures pour la rentrée avec un amorti en mousse sous le pied : il absorbe l'impact de chaque pas, de chaque saut et de chaque foulée pour assurer un confort durable, quelle que soit l'intensité de leurs activités. Sur la semelle extérieure, les motifs texturés garantissent une bonne stabilité sur les surfaces humides ou irrégulières.


Qu'ils perfectionnent leurs compétences seuls en intérieur ou qu'ils représentent leur équipe sur le terrain de jeu, nos chaussures et nos baskets pour la rentrée les aident à garder les pieds sur terre. Les modèles dotés de crampons offrent une stabilité optimale pour les sports de plein air. Quant aux semelles extérieures en caoutchouc légèrement texturées, elles sont idéales sur le sol du gymnase. Les paires dont la semelle est équipée de nos fameuses unités Air procurent une sensation de rebond et de réactivité qui booste leurs performances. Les talons et les languettes possèdent des boucles pratiques qui leur permettent de se changer rapidement et facilement.


Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone. Pour nous rejoindre, il suffit de choisir des baskets d'EPS portant la mention « Matières durables ». Elle signifie que les chaussures sont fabriquées avec au moins 20 % de matières recyclées. Notre polyester durable est tissé à partir de bouteilles en plastique, de tapis et de filets de pêche usagés et détournés de la décharge. Et depuis 2008, toutes nos unités Air provenant de nos sites de l'Oregon et du Missouri sont fabriquées avec au moins 25 % de déchets industriels.