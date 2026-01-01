Retour à la rechercheNike Store Azrieli (Partnered)Fermé • Ouvre à 09:30Derech Menachem Begin 132Azrieli CenterTEL AVIV, Tel Aviv, 67011, IL03-6953033Consulter l'itinéraireHoraires du magasinlun. - jeu.: 09:30 - 22:00ven.: 09:30 - 15:00sam.: 10:00 - 23:00dim.: 09:30 - 22:00ServicesInformations concernant les retoursCe magasin n'accepte pas les retours de commandes passées sur Nike.com ou sur la Nike App.Magasins à proximitéRépertoire magasinsNike Store Dizengof (Partnered)50 Dizengoff st.Dizengoff CenterTEL AVIV, Tel Aviv, 6433222, ILFermé • Ouvre à 09:30NSP Gindi TLV (Partnered)HAHASHMONAAIM ST. 100TEL AVIV, Tel Aviv, 7312700, ILFermé • Ouvre à 08:00Nike Store Tlv Port (Partnered)Namal 18TEL AVIV, Tel Aviv, 63508, ILFermé • Ouvre à 10:00