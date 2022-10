Mamba Mentality : optimisme

Après avoir mis fin à sa carrière de basketteur, Kobe s'est concentré sur le coaching de la future génération de basketteuses. Mais l'impact de Kobe est éternel et mondial. Il encourage les autres à prendre au sérieux le développement des futures athlètes féminines.



Naomi Osaka a récemment lancé Play Academy, une initiative à but non lucratif qui soutient les organisations œuvrant au sein des communautés en s'appuyant sur le sport pour améliorer la vie des filles. Lorsque les filles sont actives et s'engagent dans le sport, elles peuvent obtenir de meilleurs résultats scolaires et avoir une meilleure conscience d'elles-mêmes.



Naomi nous explique qu'il « est vraiment important que les petites filles puissent faire du sport et se dépenser. C'est primordial pour moi, car de nombreuses filles abandonnent le sport beaucoup plus vite que les garçons. Ça signifie beaucoup pour moi de pouvoir défendre un projet qui motive les filles à travers le sport.



Naomi a les yeux tournés vers l'avenir, le sien comme celui des athlètes féminines partout dans le monde.