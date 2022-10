Mamba Mentality : honnêteté

Sky récupère encore d'une blessure au poignet, mais cela ne l'empêche pas de lutter pour s'améliorer chaque jour. C'est faire preuve d'honnêteté que de reconnaître ses peurs, et c'est une démarche qu'assume la skateuse du haut de ses 12 ans. « J'aime cette sensation, quand on réalise une nouvelle figure et qu'on fait quelque chose qui nous faisait peur. Juste d'essayer de nouveaux trucs. J'aime ressentir cette émotion, et c'est d'ailleurs ça qui me donne l'envie de continuer », affirme Sky.



Et finalement, c'est tout ce dont il est question : adopter un point de vue honnête, quels que soient les événements qui surviennent dans notre vie et dans le sport. Pour atteindre les sommets que Kobe, Sydney et Sky ont connus ou connaissent dans leurs carrières respectives, vous devez toujours voir les choses telles qu'elles sont.



La Mamba Mentality repose complètement sur l'idée de rester en prise avec la réalité, chaque jour, peu importe les difficultés parfois rencontrées. Kobe l'a fait. Vous aussi, vous pouvez y arriver.