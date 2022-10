Encourager les filles à poursuivre le sport

Les filles veulent faire du sport. Elles veulent se dépenser, faire de la compétition, prendre des risques et éprouver un sentiment d'appartenance. Pour ce faire, il faut veiller à leur donner accès à un terrain ou à une salle de sport, s'assurer qu'elles ont l'équipement adapté (comme une brassière ou des élastiques pour les cheveux) et les aider à persévérer.



Les experts affirment que les filles ont de meilleures aptitudes sur les plans physique, mental, émotionnel et social lorsqu'elles ont la chance de pratiquer un sport. Pourtant, le taux d'abandon du sport est deux fois plus élevé chez les filles que chez les garçons. Et chez les filles issues de communautés urbaines et les filles de couleur, ce chiffre est encore plus élevé.



Il est en revanche réjouissant de savoir que nous pouvons tous jouer un rôle pour inciter les filles à faire du sport et les aider à persévérer dans leur discipline. Les filles ont besoin de quelques éléments clés pour créer un lien positif et significatif avec le monde du sport :



L'opportunité de faire partie d'une équipe, de faire de la compétition, de rencontrer des amies et de créer des liens avec leurs coéquipières ainsi qu'avec les adultes qui les entourent.





Les modèles, qui jouent également un rôle important. Il peut s'agir d'entraîneuses ou de personnes de leur entourage admirant des athlètes féminines. Dans de telles conditions, les filles ont plus de chance de continuer leur chemin sur la voie du sport en grandissant.





Enfin, pour inciter les filles à revenir jouer, nous devons créer une culture du sport qui inclut les filles et en fait l'éloge. La culture que nous créons au sein de nos équipes est le fondement de cet état d'esprit.



Nike œuvre avec des partenaires et des experts pour inverser la courbe du taux d'abandon. Les adultes qui entourent les filles au quotidien peuvent être des héros et des alliés pour relever ce défi, en favorisant des expériences positives pour les filles sur le court, la piste ou le terrain, et dans chaque lieu où elles donnent le meilleur d'elles-mêmes. Nous avons créé ce guide pour aider chacun à prendre un bon départ. Si vous souhaitez plus d'astuces, découvrez ces fiches conseils.