So leisten Kinder einen Beitrag

Als erstes solltest du die Kids wissen lassen, dass ihre Meinung zählt. "Mit der Barça Foundation erhalten alle Jungen und Mädchen einen Ort, an dem sie sich austauschen und spielen können. Lass sie also das Ruder übernehmen und gib ihnen die Möglichkeit, selbst Spiele und Challenges vorzuschlagen", so Chaima.



Durch regelmäßiges aktives Einbeziehen lernen Kids, selber die Initiative zu ergreifen. "Es ist wichtig, dass die Kids das Gefühl haben, ihre eigenen Entscheidungen treffen zu können", so Chaima. Wenn sie schüchtern sind oder keine Lust haben, könnt ihr euch auch gemeinsam Aktivitäten überlegen. Vergib Rollen und lass sie Verantwortung übernehmen, damit sie ihren Beitrag leisten können. Laut Chaima sollen Kinder "das Gefühl haben, Teil des gesamten Prozesses zu sein, denn nur so können sie sich sicher und selbstbewusst fühlen."