Diese Frau pusht die Skateboardszene in Tokio

Überall auf der Welt schaffen Frauen durch das Skaten eine Kultur, sei es mittels Musik oder mit der Fotografie. In Japan habe ich so etwas nicht gesehen, was ich sehr schade fand. Ich hatte bereits mit Fotografie und Film zu tun, also dachte ich mir: 'Wenn es sonst niemand macht, warum nicht ich?'. Also fing ich an, die Mädchen um mich herum beim Skaten zu fotografieren, und ich bekam von allen eine sehr positive Resonanz. Daraufhin erstellte ich eine Website mit einer Sammlung von Schnappschüssen der Skaterinnen, die ich getroffen hatte.

Beim Skateboarden kommt die jeweilige Individualität zum Vorschein. Die Art zu skaten. Die Kleidung. Die Schuhe. Sogar die Frisur. Das ist von Person zu Person unterschiedlich. Ich mag Mädchen, die sagen: 'So bin ich, und so skate ich'. Daher wollte ich einen Raum schaffen, in dem man mehr als nur die Schnappschüsse sehen kann – was die Mädchen anhaben, was sie mögen, welche Skateboards sie fahren und wie sie skaten. Ich wollte den Mädchen vermitteln, dass sie sich nicht an das Klischee eines Skater-Girls halten müssen, das ihnen von anderen Leuten auferlegt wird (z. B., dass sich alle Skaterinnen auf eine bestimmte Art und Weise kleiden). Sie können anziehen, was sie wollen, die Skateboards fahren, die sie wollen, und skaten, wie sie wollen.

Die Skateboardszene ist weiterhin männerdominiert, aber japanische Skaterinnen haben die Möglichkeit, auf die verschiedensten Arten kreativ zu sein und sich zu entwickeln. Ich hoffe, dass "Skate Girls Snap" sie dazu inspiriert.